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Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T21:58+0400
2021-09-03T21:58+0400
спорт
новости
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сборная грузии по футболу
отар китеишвили
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентября, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.Китеишвили получил травму в матче против сборной Косово (0:1) и был заменен уже на 12 минуте. Как выяснилось позже, повреждение оказалось серьезным, и ближайшие матчи сборной - отборочный против Испании и товарищеский против Болгарии (8 сентября), полузащитник австрийского "Штурма" пропустит.Безусловно, это большая потеря для сборной Грузии, так как в команде Вилли Саньоля Китеишвили играет одну из центральных ролей.В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.После четырех отборочных матчей в группе "В" сборная Грузии набрала всего одно очко и занимает последнее место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/villi-sanol-my-uvideli-bolshuyu-raznitsu-mezhdu-sbornymi-gruzii-i-kosovo-259284764.html
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спорт, новости, грузия, сборная грузии по футболу, отар китеишвили

Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией

21:58 03.09.2021
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© photo : Georgian Football Federation / FBАтакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили
Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского Штурма Отар Китеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo : Georgian Football Federation / FB
В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентября, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
Китеишвили получил травму в матче против сборной Косово (0:1) и был заменен уже на 12 минуте. Как выяснилось позже, повреждение оказалось серьезным, и ближайшие матчи сборной - отборочный против Испании и товарищеский против Болгарии (8 сентября), полузащитник австрийского "Штурма" пропустит.
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
12:43
976
Безусловно, это большая потеря для сборной Грузии, так как в команде Вилли Саньоля Китеишвили играет одну из центральных ролей.
В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
После четырех отборочных матчей в группе "В" сборная Грузии набрала всего одно очко и занимает последнее место.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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