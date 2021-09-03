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Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией

Сборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией

В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T21:58+0400

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2021-09-03T21:58+0400

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отар китеишвили

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентября, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.Китеишвили получил травму в матче против сборной Косово (0:1) и был заменен уже на 12 минуте. Как выяснилось позже, повреждение оказалось серьезным, и ближайшие матчи сборной - отборочный против Испании и товарищеский против Болгарии (8 сентября), полузащитник австрийского "Штурма" пропустит.Безусловно, это большая потеря для сборной Грузии, так как в команде Вилли Саньоля Китеишвили играет одну из центральных ролей.В составе национальной сборной Грузии Китеишвили провел 24 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.После четырех отборочных матчей в группе "В" сборная Грузии набрала всего одно очко и занимает последнее место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/villi-sanol-my-uvideli-bolshuyu-raznitsu-mezhdu-sbornymi-gruzii-i-kosovo-259284764.html

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