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Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
Сборная Грузии не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 игры подряд 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T12:43+0400
2021-09-03T12:43+0400
2021-09-03T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что футболисты сборной Косово были более сыгранными. Об этом французский специалист сказал после домашнего поражения своих подопечных 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022."Мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово. Футболисты соперника были более сыгранными", – приводит слова Саньоля Федерация футбола Грузии."Напомню – мы попали в очень сложную группу и хотим показать футбол лучшего качества, чем в матче против Косово. К сожалению, сборной не смогли помочь сразу несколько хороших игроков. Когда такое происходит – ситуация осложняется, и не важно против кого ты играешь. Мы пересмотрим игру против Косово, проанализируем, постараемся исправить ошибки и сделаем все возможное, чтобы против Испании сыграть лучше", – добавил наставник сборной Грузии.По разным причинам в сборную Грузии не были вызваны игроки основного состава: Хвича Кварацхелия, Торнике Окриашвили, Вако Гвилия, Ника Квеквескири, Саба Кверквелия, Леван Шенгелия. По словам Саньоля, все они не были готовы выступать за национальную команду.Единственный гол во встрече на 18 минуте забил защитник хозяев Давид Хочолава, срезавший мяч в сетку собственных ворот.Благодаря этой победе сборная Косово набрала первые очки в нынешнем отборочном цикле и обошла Грузию в турнирной таблице, переместившись на четвертое место.Стоит также отметить, что для Косово эта победа стала первой за 13 отборочных матчей ЧМ. Что касается Грузии, команда не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 игры подряд. Последний успех датирован 2012 годом, когда была обыграна Беларусь со счетом 1:0.Во второй игре отборочной группы "В" сборная Швеции на своем поле обыграла Испанию 2:1 и вышла в единоличные лидеры группы.Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 5 сентября на выезде против Испании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу
Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
Сборная Грузии не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 игры подряд
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что футболисты сборной Косово были более сыгранными. Об этом французский специалист сказал после домашнего поражения своих подопечных 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022.
"Мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово. Футболисты соперника были более сыгранными", – приводит слова Саньоля Федерация футбола Грузии
.
"Напомню – мы попали в очень сложную группу и хотим показать футбол лучшего качества, чем в матче против Косово. К сожалению, сборной не смогли помочь сразу несколько хороших игроков. Когда такое происходит – ситуация осложняется, и не важно против кого ты играешь. Мы пересмотрим игру против Косово, проанализируем, постараемся исправить ошибки и сделаем все возможное, чтобы против Испании сыграть лучше", – добавил наставник сборной Грузии.
По разным причинам в сборную Грузии не были вызваны игроки основного состава: Хвича Кварацхелия, Торнике Окриашвили, Вако Гвилия, Ника Квеквескири, Саба Кверквелия, Леван Шенгелия. По словам Саньоля, все они не были готовы выступать за национальную команду.
Единственный гол во встрече на 18 минуте забил защитник хозяев Давид Хочолава, срезавший мяч в сетку собственных ворот.
Благодаря этой победе сборная Косово набрала первые очки в нынешнем отборочном цикле и обошла Грузию в турнирной таблице, переместившись на четвертое место.
Стоит также отметить, что для Косово эта победа стала первой за 13 отборочных матчей ЧМ. Что касается Грузии, команда не может выиграть в квалификации к ЧМ уже на протяжении 21 игры подряд. Последний успех датирован 2012 годом, когда была обыграна Беларусь со счетом 1:0.
Во второй игре отборочной группы "В" сборная Швеции на своем поле обыграла Испанию 2:1 и вышла в единоличные лидеры группы.
Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 5 сентября на выезде против Испании.
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