https://sputnik-georgia.ru/20210903/silnyy-veter-sokhranitsya-v-gruzii-do-4-sentyabrya-259295293.html

Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября

Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября

В субботу погода прояснится, однако до 8 сентября в стране ожидаются дожди 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T16:32+0400

2021-09-03T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сильный ветер в Грузии сохранится до утра субботы, 4 сентября, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.Синоптики 3 сентября прогнозируют в Западной Грузии дождливую погоду. Температура воздуха составит +18, +23 градуса тепла.4 сентября погода прояснится, и до 8 сентября небольшие дожди ожидаются в отдельных районах. Температура воздуха поднимется до +22, +27 градусов тепла.В Восточной Грузии 4 сентября до утра будет дуть сильный ветер. В ночные часы температура воздуха упадет. До 8 сентября в некоторых местах ожидается дождь, возможен и град.Температура воздуха в дневное время составит +23, +28 градусов тепла.В Тбилиси до утра 4 сентября будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха упадет до +13, +15 градусов тепла. До 8 сентября, в основном, в ночное и вечернее время, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха 3-5 сентября упадет до +24, +26 градусов тепла, а 6 сентября повысится до +29 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-30-avgusta--5-sentyabrya-258911907.html

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