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Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео
Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия
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Этим маленьким песикам всего пять недель, но они уже готовы столкнуться лицом к лицу с опасностями. И они уже знают, что вместе врага победить проще, чем по одному, поэтому щенки объединяются против неизвестного существа. Видно, что малышам страшно из-за механического паука, бегающего в разные стороны, но они все же пытаются напугать его в ответ, лая и делая резкие рывки в его сторону."Если не брать в счет отвратительного паука, это самая милая вещь, которую я сегодня видел", – отметили в комментариях.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Схватка щенков шарпея с игрушечным пауком развеселила Сеть – видео

10:36 03.09.2021
303
© Youtube / Rumble ViralСражение щенков шарпея с игрушечным пауком умилило Сеть – видео
Сражение щенков шарпея с игрушечным пауком умилило Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Youtube / Rumble Viral
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Этим маленьким песикам всего пять недель, но они уже готовы столкнуться лицом к лицу с опасностями. И они уже знают, что вместе врага победить проще, чем по одному, поэтому щенки объединяются против неизвестного существа. Видно, что малышам страшно из-за механического паука, бегающего в разные стороны, но они все же пытаются напугать его в ответ, лая и делая резкие рывки в его сторону.
"Если не брать в счет отвратительного паука, это самая милая вещь, которую я сегодня видел", – отметили в комментариях.
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