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Словакия – Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Словакия – Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Словакии и Хорватии 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T20:49+0400

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2021-09-03T21:36+0400

словакия

футбол

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спорт

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Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Словакии и Хорватии состоится 4 сентября в Братиславе. Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому времени.Обе сборные являются соперниками России по отборочной группе "Н". В этой группе все сборные провели по четыре матча, и на данный момент лидируют команды Хорватии и России, набравшие по семь очков. На третьем месте с шестью баллами расположились как раз Словакия. Плотность в таблице очень высокая, и любое очко становится на вес золота.В первых отборочных играх сентября обе сборные сыграли вничью – Словакия на выезде со Словенией (1:1), а Хорватия, также в гостях, с Россией (0:0).В матче против России "шашечные" играли ослабленным составом и все же превзошли соперника в игровом и территориальном преимуществе. Подопечным Златко Далича необходимо сыграть как минимум не хуже, чтобы не потерять лидерства в группе.Если посмотреть на статистику очного противостояния, то у хорватов значительный перевес. Соперники встречались между собой шесть раз, и "шашечные" выиграли четырежды при двух ничьих. Последний раз сборные пересекались в отборе к ЕВРО-2020, и тогда оба матча остались за Хорватией – 3:1 и 4:0.Если Словакия хочет составить конкуренцию Хорватии и России в борьбе за путевку на ЧМ, то на своем поле "соколам" необходимо играть первым номером. Ничья в данном случае будет в пользу соперника. Думаю, свое счастье у ворот соперника хозяева найдут. При этом смогут отличиться и хорваты – во всех шести матчах, сыгранных ранее, "шашечные" огорчали сборную Словакии.Ставка: обе команды забьют за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/sbornaya-gruzii-po-futbolu-proigrala-v-batumi-kosovo-v-otborochnom-matche-chm-2022-259270038.html

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словакия, футбол, прогноз на футбольный матч, хорватия, чемпионат мира по футболу, спорт