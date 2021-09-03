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Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома
Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома
По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T13:28+0400
2021-09-03T13:28+0400
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в мире
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Завершения строительства "Северного потока - 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом пишет РИА Новости."Очень недолго", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума.Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/uzhe-izvinite-byli-poslany-ekspert-ob-idee-prodat-severnyy-potok-2-259143409.html
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россия, в мире, северный поток-2

Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома

13:28 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk
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По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Завершения строительства "Северного потока - 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом пишет РИА Новости.
"Очень недолго", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума.
Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров.
Строительство газопровода Северный поток - 2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
30 августа, 15:36
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"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
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