https://sputnik-georgia.ru/20210903/stroitelstvo-severnogo-potoka---2-blizko-k-zaversheniyu--glava-gazproma-259282980.html

Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома

Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома

По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T13:28+0400

2021-09-03T13:28+0400

2021-09-03T13:28+0400

россия

в мире

северный поток-2

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Завершения строительства "Северного потока - 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом пишет РИА Новости."Очень недолго", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума.Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/uzhe-izvinite-byli-poslany-ekspert-ob-idee-prodat-severnyy-potok-2-259143409.html

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россия, в мире, северный поток-2