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В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
Участники акции шествием дошли от Вокзальной площади до мэрии столицы и внесли петицию на имя мэра 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:41+0400
2021-09-03T16:44+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Торговцы, имеющие прилавки в "подземке" на Вокзальной площади в Тбилиси, устроили акцию протеста при поддержке одного из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили.Торговцы жаловались на высокую аренду рабочих мест и требовали снизить ставки. С Вокзальной площади маршем они дошли до мэрии на улице Шартава и внесли в городскую администрацию соответствующее заявление."Мы требуем, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе снизил вдвое аренду владельцам территории, на которой торгуют эти люди, с тем, что те в свою очередь снизят арендную плату торговцам, чтобы эти люди смогли спасти свое дело и чтобы все это отразилось и на нас, покупателях", - заявил Чхартишвили журналистам.Вокзальная площадь – одна из самых известных торговых точек в Тбилиси. Здесь в окружении торговцев оказываются не только выходы из метро, но огромный подземный переход и близлежащие тротуары. Именно здесь можно купить одежду, обувь, продукты, бытовую и мобильную технику по самым низким ценам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-aktsii-protesta-u-merii-tbilisi-zaderzhan-leyborist-259213729.html
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экономика, новости, грузия, тбилиси, акция протеста

В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места

16:41 03.09.2021 (обновлено: 16:44 03.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliУличные торговцы в ходе акции протеста 3 сентября 2021 года
Уличные торговцы в ходе акции протеста 3 сентября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Участники акции шествием дошли от Вокзальной площади до мэрии столицы и внесли петицию на имя мэра
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Торговцы, имеющие прилавки в "подземке" на Вокзальной площади в Тбилиси, устроили акцию протеста при поддержке одного из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили.
Торговцы жаловались на высокую аренду рабочих мест и требовали снизить ставки. С Вокзальной площади маршем они дошли до мэрии на улице Шартава и внесли в городскую администрацию соответствующее заявление.
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"Мы требуем, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе снизил вдвое аренду владельцам территории, на которой торгуют эти люди, с тем, что те в свою очередь снизят арендную плату торговцам, чтобы эти люди смогли спасти свое дело и чтобы все это отразилось и на нас, покупателях", - заявил Чхартишвили журналистам.
Вокзальная площадь – одна из самых известных торговых точек в Тбилиси. Здесь в окружении торговцев оказываются не только выходы из метро, но огромный подземный переход и близлежащие тротуары. Именно здесь можно купить одежду, обувь, продукты, бытовую и мобильную технику по самым низким ценам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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