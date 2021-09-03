https://sputnik-georgia.ru/20210903/v-tbilisi-vnov-vzbuntovalis-torgovtsy---ikh-ne-ustraivaet-arendnaya-plata-za-rabochie-mesta-259296852.html
В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
Участники акции шествием дошли от Вокзальной площади до мэрии столицы и внесли петицию на имя мэра 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T16:41+0400
2021-09-03T16:41+0400
2021-09-03T16:44+0400
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тбилиси
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Торговцы, имеющие прилавки в "подземке" на Вокзальной площади в Тбилиси, устроили акцию протеста при поддержке одного из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили.Торговцы жаловались на высокую аренду рабочих мест и требовали снизить ставки. С Вокзальной площади маршем они дошли до мэрии на улице Шартава и внесли в городскую администрацию соответствующее заявление."Мы требуем, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе снизил вдвое аренду владельцам территории, на которой торгуют эти люди, с тем, что те в свою очередь снизят арендную плату торговцам, чтобы эти люди смогли спасти свое дело и чтобы все это отразилось и на нас, покупателях", - заявил Чхартишвили журналистам.Вокзальная площадь – одна из самых известных торговых точек в Тбилиси. Здесь в окружении торговцев оказываются не только выходы из метро, но огромный подземный переход и близлежащие тротуары. Именно здесь можно купить одежду, обувь, продукты, бытовую и мобильную технику по самым низким ценам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/na-aktsii-protesta-u-merii-tbilisi-zaderzhan-leyborist-259213729.html
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экономика, новости, грузия, тбилиси, акция протеста
В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
16:41 03.09.2021 (обновлено: 16:44 03.09.2021)
Участники акции шествием дошли от Вокзальной площади до мэрии столицы и внесли петицию на имя мэра
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Торговцы, имеющие прилавки в "подземке" на Вокзальной площади в Тбилиси, устроили акцию протеста при поддержке одного из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили.
Торговцы жаловались на высокую аренду рабочих мест и требовали снизить ставки. С Вокзальной площади маршем они дошли до мэрии на улице Шартава и внесли в городскую администрацию соответствующее заявление.
"Мы требуем, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе снизил вдвое аренду владельцам территории, на которой торгуют эти люди, с тем, что те в свою очередь снизят арендную плату торговцам, чтобы эти люди смогли спасти свое дело и чтобы все это отразилось и на нас, покупателях", - заявил Чхартишвили журналистам.
Вокзальная площадь – одна из самых известных торговых точек в Тбилиси. Здесь в окружении торговцев оказываются не только выходы из метро, но огромный подземный переход и близлежащие тротуары. Именно здесь можно купить одежду, обувь, продукты, бытовую и мобильную технику по самым низким ценам.
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