https://sputnik-georgia.ru/20210904/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-259311579.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T13:30+0400
2021-09-04T13:30+0400
2021-09-04T13:30+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1b/252430568_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eed37ca0684decf5365f18d5f034bc55.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 625 тестов на коронавирус: 22 317 – на антиген, 16 308 – ПЦР-тестов, и выявлено 2 684 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 562 627 случаев инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 695 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 509 181 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 83 человека, а с начала пандемии – 7 732.Из 2 684 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 080.Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Аджария – 212, Имерети – 262, Квемо Картли – 224, Шида Картли – 198, Гурия – 78, Самегрело - Земо Сванети – 238, Кахети – 232, Мцхета-Мтианети – 90, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев, из них 7 061 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 453 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 174 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 102 человека, в самоизоляции – 39 046.Показатель положительности, по данным на 3 сентября, составляет 6,95%, за две недели – 9,46%, за семь дней – 8,60%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-v-gruzii-kak-proshlo-leto-2021-259267050.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1b/252430568_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa1eb683575b7a7c1189de31092b4a80.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 38 625 тестов на коронавирус: 22 317 – на антиген, 16 308 – ПЦР-тестов, и выявлено 2 684 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 562 627 случаев инфицирования.
За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 695 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 509 181 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 83 человека, а с начала пандемии – 7 732.
Из 2 684 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 080.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Аджария – 212, Имерети – 262, Квемо Картли – 224, Шида Картли – 198, Гурия – 78, Самегрело - Земо Сванети – 238, Кахети – 232, Мцхета-Мтианети – 90, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев, из них 7 061 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 453 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 174 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 102 человека, в самоизоляции – 39 046.
Показатель положительности, по данным на 3 сентября, составляет 6,95%, за две недели – 9,46%, за семь дней – 8,60%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.