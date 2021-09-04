https://sputnik-georgia.ru/20210904/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-259311579.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T13:30+0400

2021-09-04T13:30+0400

2021-09-04T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 625 тестов на коронавирус: 22 317 – на антиген, 16 308 – ПЦР-тестов, и выявлено 2 684 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 562 627 случаев инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 2 695 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 509 181 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 83 человека, а с начала пандемии – 7 732.Из 2 684 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 080.Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Аджария – 212, Имерети – 262, Квемо Картли – 224, Шида Картли – 198, Гурия – 78, Самегрело - Земо Сванети – 238, Кахети – 232, Мцхета-Мтианети – 90, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев, из них 7 061 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 575 пациентов тяжелое, 400 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 453 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 174 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 102 человека, в самоизоляции – 39 046.Показатель положительности, по данным на 3 сентября, составляет 6,95%, за две недели – 9,46%, за семь дней – 8,60%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-v-gruzii-kak-proshlo-leto-2021-259267050.html

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