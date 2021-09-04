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Главный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем

Главный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем

В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T23:28+0400

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спорт

грузия

футбол

испания

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ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентябре в городе Бадахос."Каждый футболист хочет выйти на поле и сыграть против такой сборной как Испания. Мы знаем, что они сильнее нас, но первая игра прошла в равной борьбе, и мы заслуживали ничью. Перед этим матчем у нас много травмированных игроков. Но я уверен, что те футболисты, которые выйдут на поле, сделают все возможное, чтобы показать качественную игру", – приводит слова французского специалиста ФФГ.Саньоль не оставил в стороне и домашний матч против Косово, в котором несколько дней назад сборная Грузии проиграла 0:1.О том, что Грузия постарается увезти из Испании хотя бы одно очко, сказал и вице-капитан национальной сборной Гурам Кашия."После поражения от Косово очень непросто сразу реабилитироваться, но все же мы постараемся. У нас будут шансы, если мы сыграем против Испании так же, как и в марте. Понятно, что на победу вряд ли стоит рассчитывать, но мы постараемся увезти из Испании хотя бы одно очко", – сказал он.В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1. Победный гол Дани Ольмо забил уже в компенсированное арбитром время.После четырех матчей в отборочной группе "В" у сборной Грузии одно очко (ничья с Грецией 1:1) и она занимает последнее место в таблице. Что касается Испании, то "фурия роха" также провела четыре встречи, набрала семь очков и располагается на втором месте, уступая Швеции два балла.Матч между сборными Испании и Грузии начнется в 22:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, футбол, испания