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Главный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем
Главный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем
В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентябре в городе Бадахос."Каждый футболист хочет выйти на поле и сыграть против такой сборной как Испания. Мы знаем, что они сильнее нас, но первая игра прошла в равной борьбе, и мы заслуживали ничью. Перед этим матчем у нас много травмированных игроков. Но я уверен, что те футболисты, которые выйдут на поле, сделают все возможное, чтобы показать качественную игру", – приводит слова французского специалиста ФФГ.Саньоль не оставил в стороне и домашний матч против Косово, в котором несколько дней назад сборная Грузии проиграла 0:1.О том, что Грузия постарается увезти из Испании хотя бы одно очко, сказал и вице-капитан национальной сборной Гурам Кашия."После поражения от Косово очень непросто сразу реабилитироваться, но все же мы постараемся. У нас будут шансы, если мы сыграем против Испании так же, как и в марте. Понятно, что на победу вряд ли стоит рассчитывать, но мы постараемся увезти из Испании хотя бы одно очко", – сказал он.В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1. Победный гол Дани Ольмо забил уже в компенсированное арбитром время.После четырех матчей в отборочной группе "В" у сборной Грузии одно очко (ничья с Грецией 1:1) и она занимает последнее место в таблице. Что касается Испании, то "фурия роха" также провела четыре встречи, набрала семь очков и располагается на втором месте, уступая Швеции два балла.Матч между сборными Испании и Грузии начнется в 22:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, испания

Главный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем

23:28 04.09.2021 (обновлено: 23:55 04.09.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1
ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Испании, который состоится 5 сентябре в городе Бадахос.
"Каждый футболист хочет выйти на поле и сыграть против такой сборной как Испания. Мы знаем, что они сильнее нас, но первая игра прошла в равной борьбе, и мы заслуживали ничью. Перед этим матчем у нас много травмированных игроков. Но я уверен, что те футболисты, которые выйдут на поле, сделают все возможное, чтобы показать качественную игру", – приводит слова французского специалиста ФФГ.
Саньоль не оставил в стороне и домашний матч против Косово, в котором несколько дней назад сборная Грузии проиграла 0:1.

"В игре против Косово мы допустили много ошибок, и не только в обороне. После матча мы обсудили наши слабые места и, надеюсь, что нам удастся их укрепить. Но самое главное, чего я жду от своих футболистов, чтобы на матч против Испании они вышли с другим настроем, чем в игре с Косово", – сказал Саньоль.

О том, что Грузия постарается увезти из Испании хотя бы одно очко, сказал и вице-капитан национальной сборной Гурам Кашия.
"После поражения от Косово очень непросто сразу реабилитироваться, но все же мы постараемся. У нас будут шансы, если мы сыграем против Испании так же, как и в марте. Понятно, что на победу вряд ли стоит рассчитывать, но мы постараемся увезти из Испании хотя бы одно очко", – сказал он.
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинский футболист Гурам Кашия
Грузинский футболист Гурам Кашия - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
Грузинский футболист Гурам Кашия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В первой игре между сборными, которая состоялась в Тбилиси в марте этого года, Испания победила со счетом 2:1. Победный гол Дани Ольмо забил уже в компенсированное арбитром время.
После четырех матчей в отборочной группе "В" у сборной Грузии одно очко (ничья с Грецией 1:1) и она занимает последнее место в таблице. Что касается Испании, то "фурия роха" также провела четыре встречи, набрала семь очков и располагается на втором месте, уступая Швеции два балла.
Матч между сборными Испании и Грузии начнется в 22:45 по тбилисскому времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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