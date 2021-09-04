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Испания-Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Испания-Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Испании и Грузии состоится 5 сентября в городе Бадахос. Начало встречи по тбилисскому времени в 22:45 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T15:01+0400

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2021-09-04T15:01+0400

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прогноз на футбольный матч

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Перед очным противостоянием Испания, набрав семь очков в четырех матчах, занимает второе место в группе "В", а Грузия, в таком же количестве игр набрала один бал и замыкает турнирную таблицу.В первых отборочных матчах сентября обе сборные проиграли. Испанцы на выезде уступили Швеции (1:2), а грузины у себя дома не сумели ничего противопоставить Косово (0:1). При этом стоит отметить, что победа шведов стала исторической. До этого момента "фурия роха" не проигрывала в отборочных играх ЧМ 28 лет (!) – с 1993 года. Серия длилась 66 (!) матчей. Можно себе только представить с каким настроем испанцы выйдут на предстоящую игру, дабы реабилитироваться в глазах болельщиков.Что касается сборной Грузии, то на матч против Косова главный тренер команды Вилли Саньоль выставил далеко не оптимальный состав. По разным причинам в матче не принял участия целый ряд футболистов основы: Хвича Кварацхелия, Никак Квеквескири, Вако Гвилия, Торнике Окриашвили, Саба Кверквелия, Леван Шенгелия. Более того, в ходе самой игры серьезное повреждение получил опорный полузащитник Отар Китеишвили, который даже не полетел в Испанию.Совершенно очевидно, что сборная Грузии уже не сможет бороться за путевки на ЧМ. Главное сейчас для Саньоля, найти оптимальный состав из сплава опытных и молодых игроков, и готовиться к Лиге наций УЕФА.Говорить о том, что Испания фаворит предстоящего матча даже не приходится. На победу хозяев предлагается смехотворный коэффициент 1,1 (против 28 на Грузию). Даже фора (-1.5) идет за 1,36.Лично мне кажется, что Испания победит крупно - Луис Энрике сумеет настроить своих парней должным образом. И если в первом тайме будет рвать и метать основной состав "фурии роха", то после перерыва свое мастерство захотят показать и молодые футболисты. Предположу, что хозяева забьют в каждом из таймов.Ставка: Испания забьет в каждом тайме за 1,65.

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