Как прошли русские каникулы Måneskin – фото

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Всемирно известная группа Måneskin, победившая на "Евровидении - 2021", завершила свой первый пресс-тур в России. 04.09.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Всемирно известная группа Måneskin, победившая на "Евровидении - 2021", завершила свой первый пресс-тур в России.Музыканты, приехавшие в полном составе, устроили встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького, в рамках официального мероприятия, которое организовал крупный медиа-холдинг.Во время конференции члены группы отвечали на вопросы блогеров в зале. Так, во время конференции прозвучал вопрос о меме, который распространился в Сети. Заключался он том, что слова из трека I wanna be your slave иногда схожи с песней Аллы Пугачевой "Будь или не будь". Так рокеров в шутку обвиняли в плагиате. На конференции итальянцы сказали, что никогда не слышали о российской примадонне. Из русских исполнителей они знали лишь о группе Little Big.Один из вопросов на фан-встрече задала маленькая девочка. Она спросила, хотят ли артисты выучить русский язык. Музыканты ответили, что, конечно, это было бы здорово, и более того – они уже знают несколько слов, а именно "привет", "голый" и "водка".В целом участники группы, как они сказали, остались довольны встречей. Чего нельзя сказать о некоторых российских блогерах. Среди недовольных оказались блогер Таня Мингалимова и журналист Ксения Собчак.Первая на странице написала, что готовилась к интервью с ребятами долгое время, прорабатывая вопросы, изучая музыкантов и их группу. Менеджеры интервью одобрили, однако перед самым событием, когда все было готово, они все же отказались, объяснив это тем, что делают упор на радио и СМИ."Стою наблюдаю интервью: Cosmopolitan и Ольга Бузова заставляют Maneskin слушать ее треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них?" – пишет девушка.Ксения Собчак также оказалась недовольна менеджментом, так как с ней связались сами, и даже обещали эксклюзивность. Однако и здесь все изменилось в последний момент.В конце встречи Måneskin пообещали обязательно приехать в Россию с концертом, но не смогли уточнить, когда это произойдет."Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на *** вперед. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать. Поэтому я выскажусь", – также отметила Собчак, рассказав свою историю с менеджерами.Читайте также:

