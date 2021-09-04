Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/kak-proshli-russkie-kanikuly-mneskin--foto-259261612.html
Как прошли русские каникулы Måneskin – фото
Как прошли русские каникулы Måneskin – фото
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Всемирно известная группа Måneskin, победившая на "Евровидении - 2021", завершила свой первый пресс-тур в России. 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T10:01+0400
2021-09-04T10:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
ксения собчак
евровидение 2021
зарубежные звезды
måneskin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251863297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e0e05c8378edd1b12ffc5919d55cc83.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Всемирно известная группа Måneskin, победившая на "Евровидении - 2021", завершила свой первый пресс-тур в России.Музыканты, приехавшие в полном составе, устроили встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького, в рамках официального мероприятия, которое организовал крупный медиа-холдинг.Во время конференции члены группы отвечали на вопросы блогеров в зале. Так, во время конференции прозвучал вопрос о меме, который распространился в Сети. Заключался он том, что слова из трека I wanna be your slave иногда схожи с песней Аллы Пугачевой "Будь или не будь". Так рокеров в шутку обвиняли в плагиате. На конференции итальянцы сказали, что никогда не слышали о российской примадонне. Из русских исполнителей они знали лишь о группе Little Big.Один из вопросов на фан-встрече задала маленькая девочка. Она спросила, хотят ли артисты выучить русский язык. Музыканты ответили, что, конечно, это было бы здорово, и более того – они уже знают несколько слов, а именно "привет", "голый" и "водка".В целом участники группы, как они сказали, остались довольны встречей. Чего нельзя сказать о некоторых российских блогерах. Среди недовольных оказались блогер Таня Мингалимова и журналист Ксения Собчак.Первая на странице написала, что готовилась к интервью с ребятами долгое время, прорабатывая вопросы, изучая музыкантов и их группу. Менеджеры интервью одобрили, однако перед самым событием, когда все было готово, они все же отказались, объяснив это тем, что делают упор на радио и СМИ."Стою наблюдаю интервью: Cosmopolitan и Ольга Бузова заставляют Maneskin слушать ее треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них?" – пишет девушка.Ксения Собчак также оказалась недовольна менеджментом, так как с ней связались сами, и даже обещали эксклюзивность. Однако и здесь все изменилось в последний момент.В конце встречи Måneskin пообещали обязательно приехать в Россию с концертом, но не смогли уточнить, когда это произойдет."Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на *** вперед. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать. Поэтому я выскажусь", – также отметила Собчак, рассказав свою историю с менеджерами.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251863297_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_bee7e037eb551f87d6306e50cdee5348.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, ксения собчак, евровидение 2021, зарубежные звезды, måneskin

Как прошли русские каникулы Måneskin – фото

10:01 04.09.2021
69
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
Участники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Всемирно известная группа Måneskin, победившая на "Евровидении - 2021", завершила свой первый пресс-тур в России.
Музыканты, приехавшие в полном составе, устроили встречу с поклонниками на площадке "Плюс Дача" в Парке Горького, в рамках официального мероприятия, которое организовал крупный медиа-холдинг.
Во время конференции члены группы отвечали на вопросы блогеров в зале. Так, во время конференции прозвучал вопрос о меме, который распространился в Сети. Заключался он том, что слова из трека I wanna be your slave иногда схожи с песней Аллы Пугачевой "Будь или не будь". Так рокеров в шутку обвиняли в плагиате.
На конференции итальянцы сказали, что никогда не слышали о российской примадонне. Из русских исполнителей они знали лишь о группе Little Big.
Один из вопросов на фан-встрече задала маленькая девочка. Она спросила, хотят ли артисты выучить русский язык. Музыканты ответили, что, конечно, это было бы здорово, и более того – они уже знают несколько слов, а именно "привет", "голый" и "водка".
В целом участники группы, как они сказали, остались довольны встречей. Чего нельзя сказать о некоторых российских блогерах. Среди недовольных оказались блогер Таня Мингалимова и журналист Ксения Собчак.
Первая на странице написала, что готовилась к интервью с ребятами долгое время, прорабатывая вопросы, изучая музыкантов и их группу. Менеджеры интервью одобрили, однако перед самым событием, когда все было готово, они все же отказались, объяснив это тем, что делают упор на радио и СМИ.
"Стою наблюдаю интервью: Cosmopolitan и Ольга Бузова заставляют Maneskin слушать ее треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них?" – пишет девушка.
Ксения Собчак также оказалась недовольна менеджментом, так как с ней связались сами, и даже обещали эксклюзивность. Однако и здесь все изменилось в последний момент.
В конце встречи Måneskin пообещали обязательно приехать в Россию с концертом, но не смогли уточнить, когда это произойдет.
"Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на *** вперед. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать. Поэтому я выскажусь", – также отметила Собчак, рассказав свою историю с менеджерами.
Читайте также:
Победители "Евровидения" Maneskin приехали покорять Москву
Фронтмен Måneskin Дамиано Давид в бюстгальтере и чулках шокировал поклонников
Победитель "Евровидения-2021" во время вручения награды порвал штаны – видео
Победитель "Евровидения-2021" все-таки сдал тест на наркотики
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30В Афганистане 17 человек погибло в ходе праздничной стрельбы талибов
11:36В Кахети разгорелся лесной пожар
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
10:32Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
09:36Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
09:01Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране
01:01Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2021
ВчераПри ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности
ВчераЕврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам
ВчераМэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
ВчераКак россияне выбирают вино - исследование Роскачества
ВчераСборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
ВчераСотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
ВчераУраган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
ВчераНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
ВчераДетские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
ВчераПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
ВчераГлавный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
ВчераДесятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
ВчераРтвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда