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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T17:31+0400
2021-09-04T17:30+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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грузия
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и действующий градоначальник Каха Каладзе предложил своим конкурентам пройти наркотест.Всего, по последним данным, на пост мэра Тбилиси претендует 16 кандидатов."В отличие от депуатов, кандидаты в мэры не должны представлять справки о проверке на наркотики, не знаю почему. Поэтому я буду первым и выступлю с инициативой, чтобы кандидаты сдали тесты на наркотики и показали обществу насколько они чисты", - сказал Каладзе.Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября.Несмотря на то, что всего на кресло мэра претендует 16 кандидатов, по мнению экспертов, основная борьба за пост мэра развернется между Каладзе, кандидатом от большей части оппозиционных партий Никой Мелия и экс-премьером Грузии Георгием Гахария.Для победы кандидат должен получить поддержку более половины жителей Тбилиси, которые придут голосовать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/mer-tbilisi-kakha-kaladze-soglasen-na-debaty-so-svoimi-opponentami-na-vyborakh-259306961.html
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политика, новости, грузия, каха каладзе

Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест

17:31 04.09.2021
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© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и действующий градоначальник Каха Каладзе предложил своим конкурентам пройти наркотест.
Всего, по последним данным, на пост мэра Тбилиси претендует 16 кандидатов.
"В отличие от депуатов, кандидаты в мэры не должны представлять справки о проверке на наркотики, не знаю почему. Поэтому я буду первым и выступлю с инициативой, чтобы кандидаты сдали тесты на наркотики и показали обществу насколько они чисты", - сказал Каладзе.
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
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Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября.
Несмотря на то, что всего на кресло мэра претендует 16 кандидатов, по мнению экспертов, основная борьба за пост мэра развернется между Каладзе, кандидатом от большей части оппозиционных партий Никой Мелия и экс-премьером Грузии Георгием Гахария.
Для победы кандидат должен получить поддержку более половины жителей Тбилиси, которые придут голосовать.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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