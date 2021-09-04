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Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T17:31+0400
2021-09-04T17:31+0400
2021-09-04T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и действующий градоначальник Каха Каладзе предложил своим конкурентам пройти наркотест.Всего, по последним данным, на пост мэра Тбилиси претендует 16 кандидатов."В отличие от депуатов, кандидаты в мэры не должны представлять справки о проверке на наркотики, не знаю почему. Поэтому я буду первым и выступлю с инициативой, чтобы кандидаты сдали тесты на наркотики и показали обществу насколько они чисты", - сказал Каладзе.Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября.Несмотря на то, что всего на кресло мэра претендует 16 кандидатов, по мнению экспертов, основная борьба за пост мэра развернется между Каладзе, кандидатом от большей части оппозиционных партий Никой Мелия и экс-премьером Грузии Георгием Гахария.Для победы кандидат должен получить поддержку более половины жителей Тбилиси, которые придут голосовать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/mer-tbilisi-kakha-kaladze-soglasen-na-debaty-so-svoimi-opponentami-na-vyborakh-259306961.html
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политика, новости, грузия, каха каладзе
Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и действующий градоначальник Каха Каладзе предложил своим конкурентам пройти наркотест.
Всего, по последним данным, на пост мэра Тбилиси претендует 16 кандидатов.
"В отличие от депуатов, кандидаты в мэры не должны представлять справки о проверке на наркотики, не знаю почему. Поэтому я буду первым и выступлю с инициативой, чтобы кандидаты сдали тесты на наркотики и показали обществу насколько они чисты", - сказал Каладзе.
Сам Каладзе собирается сдать тест на наркотики 6 сентября.
Несмотря на то, что всего на кресло мэра претендует 16 кандидатов, по мнению экспертов, основная борьба за пост мэра развернется между Каладзе, кандидатом от большей части оппозиционных партий Никой Мелия и экс-премьером Грузии Георгием Гахария.
Для победы кандидат должен получить поддержку более половины жителей Тбилиси, которые придут голосовать.
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