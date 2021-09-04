Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/mer-tbilisi-rasskazal-kogda-nachnet-rabotu-obschestvennyy-transport-259313044.html
Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт
Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт
Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T14:31+0400
2021-09-04T14:31+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
общественный транспорт в грузии
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250960278_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae87fea115281065060752697530b77d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси заработает только после улучшения эпидемиологической ситуации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Общественный транспорт закрылся 14 августа, после того как число зараженных увеличилось до 5 тысяч в день."Как только специалисты и эпидемиологи скажут нам, что ситуация улучшается, смертность снижается, меньше зараженных, безусловно, решение об открытии будет принято", - сказал Каладзе.Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией на фоне пика коронавируса продлил ограничение на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.С начала августа по сегодняшний день в Грузии зафиксировано 137 755 случаев заражения, что примерно составляет четверть от всех случаев заражения с начала пандемии. При этом за тот же период времени скончалось 1 796 человек – 23% от всех умерших от коронавируса в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-ministr-gruzii-lokdaun--eto-ne-vykhod-iz-polozheniya-259300244.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250960278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6efc474b4e5a82f322bda909c2678d9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, общественный транспорт в грузии, ограничения из-за коронавируса

Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт

14:31 04.09.2021
583
© Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирские автобусы MAN - городской общественный транспорт
Пассажирские автобусы MAN - городской общественный транспорт - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси заработает только после улучшения эпидемиологической ситуации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Общественный транспорт закрылся 14 августа, после того как число зараженных увеличилось до 5 тысяч в день.
"Как только специалисты и эпидемиологи скажут нам, что ситуация улучшается, смертность снижается, меньше зараженных, безусловно, решение об открытии будет принято", - сказал Каладзе.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Четвертая волна
Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
Вчера, 19:44
2051
Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией на фоне пика коронавируса продлил ограничение на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.
С начала августа по сегодняшний день в Грузии зафиксировано 137 755 случаев заражения, что примерно составляет четверть от всех случаев заражения с начала пандемии. При этом за тот же период времени скончалось 1 796 человек – 23% от всех умерших от коронавируса в Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110002
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31В полевом госпитале на Кавтарадзе лечатся 92 пациента
15:24Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
14:31Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт
13:30COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:30В Афганистане 17 человек погибло в ходе праздничной стрельбы талибов
11:36В Кахети разгорелся лесной пожар
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
10:32Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
09:36Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
09:01Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране
01:01Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2021
ВчераПри ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности
ВчераЕврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам
ВчераМэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
ВчераКак россияне выбирают вино - исследование Роскачества
ВчераСборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
ВчераСотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
ВчераУраган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
ВчераНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
ВчераДетские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября