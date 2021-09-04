https://sputnik-georgia.ru/20210904/mer-tbilisi-rasskazal-kogda-nachnet-rabotu-obschestvennyy-transport-259313044.html

Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт

Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт

Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T14:31+0400

2021-09-04T14:31+0400

2021-09-04T14:31+0400

четвертая волна

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общественный транспорт в грузии

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси заработает только после улучшения эпидемиологической ситуации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Общественный транспорт закрылся 14 августа, после того как число зараженных увеличилось до 5 тысяч в день."Как только специалисты и эпидемиологи скажут нам, что ситуация улучшается, смертность снижается, меньше зараженных, безусловно, решение об открытии будет принято", - сказал Каладзе.Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией на фоне пика коронавируса продлил ограничение на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.С начала августа по сегодняшний день в Грузии зафиксировано 137 755 случаев заражения, что примерно составляет четверть от всех случаев заражения с начала пандемии. При этом за тот же период времени скончалось 1 796 человек – 23% от всех умерших от коронавируса в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-ministr-gruzii-lokdaun--eto-ne-vykhod-iz-polozheniya-259300244.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, общественный транспорт в грузии, ограничения из-за коронавируса