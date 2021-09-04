https://sputnik-georgia.ru/20210904/oppozitsionnyy-telekanal-zaregistriroval-premera-gruzii-na-vaktsinatsiyu-bez-ego-vedoma-259316890.html

Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома

Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома

По словам премьера, этим фактом уже заинтересовался государственный инспектор 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T18:31+0400

2021-09-04T18:31+0400

2021-09-04T18:31+0400

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коронавирус covid-19

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в использовании своего личного номера для регистрации на прививку от коронавируса."Мтавари архи" накануне, в свою очередь, обвинил премьер-министра Грузии в получении фальшивого ковид-паспорта."Без моего разрешения и с использованием моего личного номера они зарегистрировали на вторую прививку. Как вы знаете, я привит вакциной Pfizer. У меня есть несколько недель до второй дозы. По протоколу должно пройти до 42 дней максимум, а пока не прошло даже 28 дней", - сказал Гарибашвили.Он отметил, что ковидпаспорт в Грузии – не справка о двух дозах вакцинации. По его словам, фактом уже заинтересовался государственный инспектор.Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв