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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/oppozitsionnyy-telekanal-zaregistriroval-premera-gruzii-na-vaktsinatsiyu-bez-ego-vedoma-259316890.html
Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
По словам премьера, этим фактом уже заинтересовался государственный инспектор 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T18:31+0400
2021-09-04T18:31+0400
четвертая волна
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ираклий гарибашвили
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в использовании своего личного номера для регистрации на прививку от коронавируса."Мтавари архи" накануне, в свою очередь, обвинил премьер-министра Грузии в получении фальшивого ковид-паспорта."Без моего разрешения и с использованием моего личного номера они зарегистрировали на вторую прививку. Как вы знаете, я привит вакциной Pfizer. У меня есть несколько недель до второй дозы. По протоколу должно пройти до 42 дней максимум, а пока не прошло даже 28 дней", - сказал Гарибашвили.Он отметил, что ковидпаспорт в Грузии – не справка о двух дозах вакцинации. По его словам, фактом уже заинтересовался государственный инспектор.Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома

18:31 04.09.2021
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© photo : press-service of the Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo : press-service of the Government of Georgia
По словам премьера, этим фактом уже заинтересовался государственный инспектор
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в использовании своего личного номера для регистрации на прививку от коронавируса.
"Мтавари архи" накануне, в свою очередь, обвинил премьер-министра Грузии в получении фальшивого ковид-паспорта.
"Без моего разрешения и с использованием моего личного номера они зарегистрировали на вторую прививку. Как вы знаете, я привит вакциной Pfizer. У меня есть несколько недель до второй дозы. По протоколу должно пройти до 42 дней максимум, а пока не прошло даже 28 дней", - сказал Гарибашвили.
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Он отметил, что ковидпаспорт в Грузии – не справка о двух дозах вакцинации. По его словам, фактом уже заинтересовался государственный инспектор.
Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.
К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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