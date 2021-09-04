https://sputnik-georgia.ru/20210904/oppozitsionnyy-telekanal-zaregistriroval-premera-gruzii-na-vaktsinatsiyu-bez-ego-vedoma-259316890.html
Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
По словам премьера, этим фактом уже заинтересовался государственный инспектор 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T18:31+0400
2021-09-04T18:31+0400
2021-09-04T18:31+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558947_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_76ec7ecc2cee329e599a99622a0d798e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в использовании своего личного номера для регистрации на прививку от коронавируса."Мтавари архи" накануне, в свою очередь, обвинил премьер-министра Грузии в получении фальшивого ковид-паспорта."Без моего разрешения и с использованием моего личного номера они зарегистрировали на вторую прививку. Как вы знаете, я привит вакциной Pfizer. У меня есть несколько недель до второй дозы. По протоколу должно пройти до 42 дней максимум, а пока не прошло даже 28 дней", - сказал Гарибашвили.Он отметил, что ковидпаспорт в Грузии – не справка о двух дозах вакцинации. По его словам, фактом уже заинтересовался государственный инспектор.Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558947_113:0:1240:845_1920x0_80_0_0_c7435dbea3f2fa6a74cc5e14318037f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
Оппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
По словам премьера, этим фактом уже заинтересовался государственный инспектор
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционный телеканал "Мтавари архи" в использовании своего личного номера для регистрации на прививку от коронавируса.
"Мтавари архи" накануне, в свою очередь, обвинил премьер-министра Грузии в получении фальшивого ковид-паспорта.
"Без моего разрешения и с использованием моего личного номера они зарегистрировали на вторую прививку. Как вы знаете, я привит вакциной Pfizer. У меня есть несколько недель до второй дозы. По протоколу должно пройти до 42 дней максимум, а пока не прошло даже 28 дней", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что ковидпаспорт в Грузии – не справка о двух дозах вакцинации. По его словам, фактом уже заинтересовался государственный инспектор.
Ковид-карта выдается при подаче заявки на основании удостоверения личности, и услуга может быть получена без предварительного бронирования визита. Информация о полной или частичной вакцинации и недавнем ПЦР-тесте человека на карте, а также уникальный QR-код вакцины и личные данные отмечены и заверены печатью Дома юстиции.
К этому времени Дома юстиции и общественные центры в Грузии выдали гражданам 25 тысяч ковид-паспортов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.