https://sputnik-georgia.ru/20210904/partiya-dlya-gruzii-eks-premera-georgiya-gakhariya-vystupila-za-dosrochnye-vybory--259317830.html

Партия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы

Партия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы

Партия до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование оппозиционных сил 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T20:31+0400

2021-09-04T20:31+0400

2021-09-04T20:50+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

георгий гахария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259235363_92:0:1633:867_1920x0_80_0_0_f8c12b4c69ea8ed03dbce5296b5c4129.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Досрочные парламентские выборы неотвратимы, заявил экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария журналистам.Досрочных парламентских выборов в Грузии добивается большая часть оппозиционных партий во главе с самой крупой из них – "Единым национальным движением". Партия Гахария, созданная всего три месяца назад, до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование."Граждане Грузии хорошо видят, насколько слаба нынешняя власть и насколько ей не хватает ресурсов для управления страной и для ответа на те вызовы, которые стоят перед страной – будь то экономические вызовы, пандемия или другое. Когда у тебя нет сил нормально управлять страной, то логично, что досрочные выборы будут в повестке дня", – сказал Гахария.Вопрос досрочных парламентских выборов прописан в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве западных партнеров в апреле. Согласно условию соглашения, эти выборы возможны, если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет получить в стране поддержку 43% избирателей по общим итогам выборов в 64 местных совещательных органов.На данном этапе данный пункт соглашения под вопросом. В правящей партии заявляют, что оно аннулировано, в то время как западные посредники и оппозиция говорят, что оно имеет силу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, георгий гахария