https://sputnik-georgia.ru/20210904/partiya-dlya-gruzii-eks-premera-georgiya-gakhariya-vystupila-za-dosrochnye-vybory--259317830.html
Партия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы
Партия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы
Партия до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование оппозиционных сил 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T20:31+0400
2021-09-04T20:31+0400
2021-09-04T20:50+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Досрочные парламентские выборы неотвратимы, заявил экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария журналистам.Досрочных парламентских выборов в Грузии добивается большая часть оппозиционных партий во главе с самой крупой из них – "Единым национальным движением". Партия Гахария, созданная всего три месяца назад, до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование."Граждане Грузии хорошо видят, насколько слаба нынешняя власть и насколько ей не хватает ресурсов для управления страной и для ответа на те вызовы, которые стоят перед страной – будь то экономические вызовы, пандемия или другое. Когда у тебя нет сил нормально управлять страной, то логично, что досрочные выборы будут в повестке дня", – сказал Гахария.Вопрос досрочных парламентских выборов прописан в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве западных партнеров в апреле. Согласно условию соглашения, эти выборы возможны, если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет получить в стране поддержку 43% избирателей по общим итогам выборов в 64 местных совещательных органов.На данном этапе данный пункт соглашения под вопросом. В правящей партии заявляют, что оно аннулировано, в то время как западные посредники и оппозиция говорят, что оно имеет силу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html
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политика, новости, грузия, георгий гахария
Партия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы
20:31 04.09.2021 (обновлено: 20:50 04.09.2021)
Партия до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование оппозиционных сил
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Досрочные парламентские выборы неотвратимы, заявил экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария журналистам.
Досрочных парламентских выборов в Грузии добивается большая часть оппозиционных партий во главе с самой крупой из них – "Единым национальным движением". Партия Гахария, созданная всего три месяца назад, до последнего времени старалась сохранять нейтралитет и не поддерживать открыто это требование.
"Граждане Грузии хорошо видят, насколько слаба нынешняя власть и насколько ей не хватает ресурсов для управления страной и для ответа на те вызовы, которые стоят перед страной – будь то экономические вызовы, пандемия или другое. Когда у тебя нет сил нормально управлять страной, то логично, что досрочные выборы будут в повестке дня", – сказал Гахария.
Вопрос досрочных парламентских выборов прописан в соглашении между властью и оппозицией, подписанном при посредничестве западных партнеров в апреле. Согласно условию соглашения, эти выборы возможны, если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет получить в стране поддержку 43% избирателей по общим итогам выборов в 64 местных совещательных органов.
На данном этапе данный пункт соглашения под вопросом. В правящей партии заявляют, что оно аннулировано, в то время как западные посредники и оппозиция говорят, что оно имеет силу.
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