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В полевом госпитале на Кавтарадзе лечатся 92 пациента
В полевом госпитале на Кавтарадзе лечатся 92 пациента
Большинство пациентов все еще зависимы от кислородных аппаратов, однако есть и те, кто может дышать самостоятельно 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T15:31+0400
2021-09-04T15:31+0400
2021-09-04T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В настоящее время в полевом госпитале на улице Кавтарадзе проходят лечение 92 пациента, об этом журналистам сообщил координатор госпиталя Мераб Чиковани."На сегодняшнее утро 92 пациента продолжают лечение в больнице. Ни одного пациента не транспортировали в другие клиники, и мы выписали шесть человек. Выписка планируется и сегодня. Пока ждем результатов лабораторных исследований больных", – сказал Чиковани.Врач отметил, что большинство пациентов все еще зависимы от кислородных аппаратов, однако есть и те, кто может дышать самостоятельно.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа. На данный момент функционирует только один – Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/minzdrav-gruzii-rabotaet-nad-novoy-modelyu-upravleniya-kovid-patsientami-259291698.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В полевом госпитале на Кавтарадзе лечатся 92 пациента
Большинство пациентов все еще зависимы от кислородных аппаратов, однако есть и те, кто может дышать самостоятельно
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В настоящее время в полевом госпитале на улице Кавтарадзе проходят лечение 92 пациента, об этом журналистам сообщил координатор госпиталя Мераб Чиковани.
"На сегодняшнее утро 92 пациента продолжают лечение в больнице. Ни одного пациента не транспортировали в другие клиники, и мы выписали шесть человек. Выписка планируется и сегодня. Пока ждем результатов лабораторных исследований больных", – сказал Чиковани.
Врач отметил, что большинство пациентов все еще зависимы от кислородных аппаратов, однако есть и те, кто может дышать самостоятельно.
На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа. На данный момент функционирует только один – Самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов в том случае, если остальные будут переполнены. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.
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