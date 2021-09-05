https://sputnik-georgia.ru/20210905/aktsiya-antivakserov-proshla-v-tsentre-tbilisi-259333100.html

Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси

Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси

Протестующие требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Акция протеста антиваксеров прошла у здания правительственной канцелярии в Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.На акции собрались несколько сот человек. Большинство участников пришли на митинг без масок. Они прошли маршем от Площади Первой республики к зданию канцелярии.Собравшиеся требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения.Участники акции держат в руках плакаты "Нет ковидтеррору" и "Нет принудительной вакцинации".С начала пандемии в Грузии зафиксировано 564 837 случаев инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 587 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 514 768 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 человека, а с начала пандемии – 7 806.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-5-sentyabrya-259326611.html

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