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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/aktsiya-antivakserov-proshla-v-tsentre-tbilisi-259333100.html
Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси
Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси
Протестующие требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T20:09+0400
2021-09-05T20:26+0400
четвертая волна
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Акция протеста антиваксеров прошла у здания правительственной канцелярии в Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.На акции собрались несколько сот человек. Большинство участников пришли на митинг без масок. Они прошли маршем от Площади Первой республики к зданию канцелярии.Собравшиеся требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения.Участники акции держат в руках плакаты "Нет ковидтеррору" и "Нет принудительной вакцинации".С начала пандемии в Грузии зафиксировано 564 837 случаев инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 587 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 514 768 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 человека, а с начала пандемии – 7 806.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-5-sentyabrya-259326611.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Акция антиваксеров прошла в центре Тбилиси

20:09 05.09.2021 (обновлено: 20:26 05.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция антипрививочников и анти ковидистов
Акция антипрививочников и анти ковидистов - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Протестующие требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Акция протеста антиваксеров прошла у здания правительственной канцелярии в Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
На акции собрались несколько сот человек. Большинство участников пришли на митинг без масок. Они прошли маршем от Площади Первой республики к зданию канцелярии.
Собравшиеся требуют не вводить в стране обязательную вакцинацию, возобновить движение городского транспорта и отменить действующие ограничения.
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
Четвертая волна
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15:01
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Участники акции держат в руках плакаты "Нет ковидтеррору" и "Нет принудительной вакцинации".
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 564 837 случаев инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 587 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 514 768 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 человека, а с начала пандемии – 7 806.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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