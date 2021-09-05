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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-5-sentyabrya-259326611.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе 5 сентября
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе 5 сентября
На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев заражения коронавирусом, из них 7 019 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 579 пациентов тяжелое 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T15:01+0400
2021-09-05T15:21+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 28 025 тестов на коронавирус: 15 263 – на антиген, 12 762 – ПЦР-теста, и выявлено 2 210 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 564 837 случаев инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 587 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 514 768 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 человека, а с начала пандемии – 7 806.Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев, из них 7 019 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 579 пациентов тяжелое, 413 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 415 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 32 803 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 105 человек, в самоизоляции – 40 099.Показатель положительности, по данным на 4 сентября, составляет 7,89%, за две недели – 9,27%, за семь дней – 8,33%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/naskolko-velika-veroyatnost-zarazheniya-mezhdu-vaktsinirovannymi-259325504.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе 5 сентября

15:01 05.09.2021 (обновлено: 15:21 05.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев заражения коронавирусом, из них 7 019 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 579 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 28 025 тестов на коронавирус: 15 263 – на антиген, 12 762 – ПЦР-теста, и выявлено 2 210 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.
Эпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 564 837 случаев инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 587 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 514 768 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 человека, а с начала пандемии – 7 806.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 865
Имерети 336
Кахети 225
Аджария 223
Самегрело - Земо Сванети 164
Квемо Картли 143
Шида Картли 99
Гурия 54
Самцхе-Джавахети 48
Мцхета-Мтианети 30
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 23
На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев, из них 7 019 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 579 пациентов тяжелое, 413 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 415 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 32 803 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 105 человек, в самоизоляции – 40 099.
Показатель положительности, по данным на 4 сентября, составляет 7,89%, за две недели – 9,27%, за семь дней – 8,33%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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