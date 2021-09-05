https://sputnik-georgia.ru/20210905/aktsiya-s-trebovaniem-osvobodit-zaderzhannogo-politsiey-proshla-na-zapade-gruzii-259329445.html

Акция с требованием освободить задержанного полицией прошла на западе Грузии

Акция с требованием освободить задержанного полицией прошла на западе Грузии

Родственники утверждают, что Гоготишвили невиновен и семнадцать таблеток суботекста ему подбросила полиция 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T16:38+0400

2021-09-05T16:38+0400

2021-09-05T17:13+0400

происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Акция протеста с требованием освободить 21-летнего Георгия Гоготишвили прошла сегодня в центре Озургети (регион Гурия) на западе Грузии.Митинг, на котором присутствовало несколько десятков человек, прошел под лозунгом "Нет насилию! Нет подбрасыванию наркотиков!"По словам членов семьи, Гоготишвили был похищен из Бахмаро неизвестными лицами на автомобиле 13 августа, когда он стоял в очереди для сдачи теста на коронавирус.Через несколько часов семье сообщили, что молодой человек был арестован по обвинению в покупке и хранении наркотиков.Родственники также утверждают, что Гоготишвили невиновен и семнадцать таблеток суботекста ему подбросила полиция."Первоначально было сказано, что у него было шесть таблеток. Потом сказали, что их семнадцать. Георгий не занимался ничем подобным", - сказала одна из участниц акции.Члены семьи Георгия Гоготишвили предполагают, что арест связан с тем, что он отказался помогать братьям Талаквадзе (экс-спикеру парламента Грузии Арчилу Талаквадзе и его брату) во время их избирательной кампании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210812/Massovaya-oblava-v-Gruzii-zaderzhany-20-prodavtsov-narkotikov-252565278.html

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происшествия, грузия