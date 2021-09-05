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Число выявленных в России случаев коронавируса превысило семь миллионов
Число выявленных в России случаев коронавируса превысило семь миллионов
За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731, умерло 187 200 человек 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 645 до 7 012 599, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Штаб отметил, за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731.В частности, в Москве за сутки выписаны 1 158 человек, в Подмосковье – 1 037, в Иркутской области - 572 .В оперштабе добавили, что за сутки подтверждена смерть 793 пациентов с коронавирусом, за все время — 187 200.В Москве за истекшие 24 часа заболели 1542 человека, умерли — 48.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/pochti-tret-rossiyan-sdelali-pervuyu-privivku-ot-koronavirusa-258719990.html
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россия, в мире, новости из россии, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

Число выявленных в России случаев коронавируса превысило семь миллионов

18:52 05.09.2021 (обновлено: 19:21 05.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Университет" в Москве
Пассажиры на станции метро Университет в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
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За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731, умерло 187 200 человек
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 645 до 7 012 599, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
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Штаб отметил, за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731.
В частности, в Москве за сутки выписаны 1 158 человек, в Подмосковье – 1 037, в Иркутской области - 572 .
В оперштабе добавили, что за сутки подтверждена смерть 793 пациентов с коронавирусом, за все время — 187 200.
В Москве за истекшие 24 часа заболели 1542 человека, умерли — 48.
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