https://sputnik-georgia.ru/20210905/naskolko-velika-veroyatnost-zarazheniya-mezhdu-vaktsinirovannymi-259325504.html
Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
В Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T13:33+0400
2021-09-05T13:33+0400
2021-09-05T13:44+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234619_0:92:1998:1217_1920x0_80_0_0_ce5817733119631960565845534c626a.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Шанс заражения коронавирусом между вакцинированными лицами гораздо меньше, чем между невакцинированными, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Шанс заражения от вакцинированного вакцинированному гораздо меньше, чем от вакцинированного невакцинированному или от невакцинированного вакцинированному", - заявил Гамкрелидзе журналистам.По его словам, что в Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей.Гамкрелидзе отметил, что во всем мире, в течение последних полутора месяцев, коронавирус стал самой главной причиной смерти людей.Главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии на данный момент около 25 тысяч беременных женщин. Он призвал их вакцинироваться препаратом Pfizer, поскольку это снизит вероятность инфицирования в 25 раз и вероятность смерти в 200 раз.По его словам, на днях ассоциация гинекологов Грузии предложит обновленный протокол по уходу за беременными. Как отметил Гамкрелидзе, индийский штамм оказался очень агрессивным для беременных женщин."В прошлом году у нас был только один случай смерти, в этом году у нас уже 13 смертей. Вчера добавился еще один печальный случай. Это очень печально, поэтому всех прошу пойти и сделать вакцину", - подчеркнул Гамкрелидзе.Эпидемиолог добавил, что беременные могут вакцинироваться в любом триместре.По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234619_209:89:1714:1217_1920x0_80_0_0_a835afee16864d4913640ec8e3e28215.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
13:33 05.09.2021 (обновлено: 13:44 05.09.2021)
В Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Шанс заражения коронавирусом между вакцинированными лицами гораздо меньше, чем между невакцинированными, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Шанс заражения от вакцинированного вакцинированному гораздо меньше, чем от вакцинированного невакцинированному или от невакцинированного вакцинированному", - заявил Гамкрелидзе журналистам.
По его словам, что в Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей.
Гамкрелидзе отметил, что во всем мире, в течение последних полутора месяцев, коронавирус стал самой главной причиной смерти людей.
"К сожалению, и у нас в течение последних трех недель коронавирус обогнал такие главные причины смерти, как сердечно-сосудистые заболевания и опухоли. Поэтому это очень серьезный вопрос. Из всех тысячи инфицированных, к сожалению, умирают 10, 15, 20 человек, в зависимости от тяжести состояния и сопутствующих заболеваний", - отметил Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии на данный момент около 25 тысяч беременных женщин. Он призвал их вакцинироваться препаратом Pfizer, поскольку это снизит вероятность инфицирования в 25 раз и вероятность смерти в 200 раз.
По его словам, на днях ассоциация гинекологов Грузии предложит обновленный протокол по уходу за беременными. Как отметил Гамкрелидзе, индийский штамм оказался очень агрессивным для беременных женщин.
"В прошлом году у нас был только один случай смерти, в этом году у нас уже 13 смертей. Вчера добавился еще один печальный случай. Это очень печально, поэтому всех прошу пойти и сделать вакцину", - подчеркнул Гамкрелидзе.
Эпидемиолог добавил, что беременные могут вакцинироваться в любом триместре.
По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.