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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/naskolko-velika-veroyatnost-zarazheniya-mezhdu-vaktsinirovannymi-259325504.html
Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными
В Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T13:33+0400
2021-09-05T13:44+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Шанс заражения коронавирусом между вакцинированными лицами гораздо меньше, чем между невакцинированными, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Шанс заражения от вакцинированного вакцинированному гораздо меньше, чем от вакцинированного невакцинированному или от невакцинированного вакцинированному", - заявил Гамкрелидзе журналистам.По его словам, что в Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей.Гамкрелидзе отметил, что во всем мире, в течение последних полутора месяцев, коронавирус стал самой главной причиной смерти людей.Главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии на данный момент около 25 тысяч беременных женщин. Он призвал их вакцинироваться препаратом Pfizer, поскольку это снизит вероятность инфицирования в 25 раз и вероятность смерти в 200 раз.По его словам, на днях ассоциация гинекологов Грузии предложит обновленный протокол по уходу за беременными. Как отметил Гамкрелидзе, индийский штамм оказался очень агрессивным для беременных женщин."В прошлом году у нас был только один случай смерти, в этом году у нас уже 13 смертей. Вчера добавился еще один печальный случай. Это очень печально, поэтому всех прошу пойти и сделать вакцину", - подчеркнул Гамкрелидзе.Эпидемиолог добавил, что беременные могут вакцинироваться в любом триместре.По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными

13:33 05.09.2021 (обновлено: 13:44 05.09.2021)
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© press-service of George GakhariaЭпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках
Эпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© press-service of George Gakharia
В Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Шанс заражения коронавирусом между вакцинированными лицами гораздо меньше, чем между невакцинированными, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Шанс заражения от вакцинированного вакцинированному гораздо меньше, чем от вакцинированного невакцинированному или от невакцинированного вакцинированному", - заявил Гамкрелидзе журналистам.
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3 сентября, 19:27
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По его словам, что в Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей.
Гамкрелидзе отметил, что во всем мире, в течение последних полутора месяцев, коронавирус стал самой главной причиной смерти людей.

"К сожалению, и у нас в течение последних трех недель коронавирус обогнал такие главные причины смерти, как сердечно-сосудистые заболевания и опухоли. Поэтому это очень серьезный вопрос. Из всех тысячи инфицированных, к сожалению, умирают 10, 15, 20 человек, в зависимости от тяжести состояния и сопутствующих заболеваний", - отметил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии на данный момент около 25 тысяч беременных женщин. Он призвал их вакцинироваться препаратом Pfizer, поскольку это снизит вероятность инфицирования в 25 раз и вероятность смерти в 200 раз.
По его словам, на днях ассоциация гинекологов Грузии предложит обновленный протокол по уходу за беременными. Как отметил Гамкрелидзе, индийский штамм оказался очень агрессивным для беременных женщин.
"В прошлом году у нас был только один случай смерти, в этом году у нас уже 13 смертей. Вчера добавился еще один печальный случай. Это очень печально, поэтому всех прошу пойти и сделать вакцину", - подчеркнул Гамкрелидзе.
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Вчера, 15:24
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Эпидемиолог добавил, что беременные могут вакцинироваться в любом триместре.
По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.
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