https://sputnik-georgia.ru/20210905/naskolko-velika-veroyatnost-zarazheniya-mezhdu-vaktsinirovannymi-259325504.html

Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными

Насколько велика вероятность заражения между вакцинированными

В Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T13:33+0400

2021-09-05T13:33+0400

2021-09-05T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Шанс заражения коронавирусом между вакцинированными лицами гораздо меньше, чем между невакцинированными, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Шанс заражения от вакцинированного вакцинированному гораздо меньше, чем от вакцинированного невакцинированному или от невакцинированного вакцинированному", - заявил Гамкрелидзе журналистам.По его словам, что в Грузии зафиксировано три случая смерти среди вакцинированных полной дозой людей.Гамкрелидзе отметил, что во всем мире, в течение последних полутора месяцев, коронавирус стал самой главной причиной смерти людей.Главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии на данный момент около 25 тысяч беременных женщин. Он призвал их вакцинироваться препаратом Pfizer, поскольку это снизит вероятность инфицирования в 25 раз и вероятность смерти в 200 раз.По его словам, на днях ассоциация гинекологов Грузии предложит обновленный протокол по уходу за беременными. Как отметил Гамкрелидзе, индийский штамм оказался очень агрессивным для беременных женщин."В прошлом году у нас был только один случай смерти, в этом году у нас уже 13 смертей. Вчера добавился еще один печальный случай. Это очень печально, поэтому всех прошу пойти и сделать вакцину", - подчеркнул Гамкрелидзе.Эпидемиолог добавил, что беременные могут вакцинироваться в любом триместре.По официальным данным, на 5 сентября вакцинированы 1 314 104 человека. При этом 838 356 человек, или 29,4 % взрослого населения, вакцинированы одной дозой, а 475 748 человек, или 16,7 % взрослого населения, были вакцинированы полностью, двумя дозами.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html

https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19