https://sputnik-georgia.ru/20210905/evreyskiy-novyy-god-rosh-kha-shana-2021-traditsii-i-obychai-prazdnika-259333783.html

Еврейский Новый год Рош ха-Шана 2021: традиции и обычаи праздника

Еврейский Новый год Рош ха-Шана 2021: традиции и обычаи праздника

Еврейский Новый год или Рош ха-Шана, по иудейскому календарю, начинается в первый день месяца Тишрей - в 2021-м он выпадает на 7 сентября, но, как и все... 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T21:11+0400

2021-09-05T21:11+0400

2021-09-05T21:35+0400

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24754/95/247549585_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e83d5a966a36a558522bab5e005ed3c6.jpg

По еврейской традиции, именно в Рош ха-Шана (Рош аШана, Рош хашана), что в переводе с иврита означает "голова года", определяются судьбы и события на последующие 12 месяцев.Sputnik Грузия рассказывает о празднике Рош ха-Шана, а также о традициях и обычаях еврейского Нового года.Рош ха-ШанаЕврейский Новый год символизирует шестой день сотворения мира - Бог в этот день создал прародителя человечества - Адама, и впоследствии изгнал его за нарушение запрета из Рая.С тех давних пор Бог первого числа месяца Тишрей творит суд над человечеством и определяет людские судьбы на предстоящий год.Впервые Рош ха-Шана упоминается в Устной Торе, где называется Йом Труа (Праздник труб), что связано с заветом праздника - издавать трубный звук. В синагогах, по древней еврейской традиции, в новогодние дни трубят в шофар - ритуальный духовой музыкальный инструмент из бараньего рога. Звуки шофар вызывают верующих на суд Божий и призывают покаяться, переосмыслив свои поступки.Евреи верят, что на небесах именно в Рош ха-Шана решается, кому из людей жить в достатке, а кому - в лишениях или умереть. На решение Всевышнего повлиять могут молитвенные службы, полные покаяния и восхваления, которые, по традиции, проводятся в это время.Поэтому верующие в месяц Элул, предшествующий еврейскому Новому году, по традиции, отчитываются в совершенных поступках и сказанных словах и просят прощение.Чтобы соответственно подготовиться к Рош ха-Шана - периоду раскаяния и духовного возрождения, в синагогах до наступления Нового года читают особые покаянные молитвы.В то же время вера в то, что Всевышний желает своим детям лишь добра, превращает Новый год в настоящий праздник. Исправить приговор, вынесенный Богом в Рош ха-Шана, можно в течение первых 10 дней еврейского Нового года. Поэтому иудеи, по традиции, желают в эти дни друг другу "хорошего приговора".Десятидневный период покаяния завершается постом — его называют Йом Киппур или Судный день, который евреи отмечают 10 числа месяца Тишрей. В 2021-м он выпадает на 16 сентября.Традиции и обычаи праздникаПо традиции, еврейский Новый год наступает с момента, когда хозяйка зажигает свечи. Далее глава семьи проводит еврейский обряд освящения над бокалом вина (кидуш), и все присутствующие, по обычаю, желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни" и начинают праздновать.В праздник, по традиции, едят особый набор продуктов - "симаним", что означает знаки. Каждый из них, по обычаю, является пожеланием — просьбой к Господу - начать новый год с добрых примет.По обычаю, праздничное застолье завершают благословением — евреи благодарят Господа за еду, город Иерусалим, землю Израиля и все хорошее, что получают ежедневно от Него.Первого Тишрея утром, по традиции, в синагоге проходит торжественная служба, во время которой трубят в шофар. В рог не трубят, если служба, посвященная Новому году, выпадает на "Шаббат", то есть субботу, поскольку игра на музыкальных инструментах входит в перечень запрещенной "работы".В первые два дня еврейского Нового года, по обычаю, запрещена любая работа, кроме приготовления пищи.В Новый год евреи, по обычаю, во второй половине дня идут к водоему и бросают хлебные крошки в воду, символически скармливая рыбам свои грехи.В еврейский Новый год люди приветствуют друг друга следующими фразами - "Шана Това" (Хорошего вам года) или "Лешана това, тикатев ветехатем" (Дай Бог, чтобы вы в Книге жизни были записаны на счастливый год и чтобы запись эта была скреплена печатью).По обычаю, в еврейский Новый год дарят друг другу подарки, а тем, кто живет далеко, отправляют открытки и посылки.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210903/evreyskiy-kalendar-na-5782-god-prazdniki-i-posty-po-mesyatsam-259307285.html

https://sputnik-georgia.ru/20210516/Kak-prazdnuyut-evreyskiy-prazdnik-Shavuot-2021-traditsii-i-obychai-251737109.html

https://sputnik-georgia.ru/20210326/Evreyskaya-Paskha-ili-Pesakh-2021-chto-nelzya-delat-traditsii-prazdnika-251280088.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , календарь религиозных праздников