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Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам
Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам
Международный валютный фонд для того, чтобы помочь экономикам стран-участниц организации справиться с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, принял... 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T20:33+0400
2021-09-05T20:33+0400
2021-09-05T20:41+0400
экономика
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Так, 23 августа вступило в силу распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.Для стран бывшего СССР крупнейшая международная финансовая организация выделила 27 миллиардов долларов, или 19 миллиардов в собственном платежном средстве МВФ.На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ >>Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у Грузии это 0,04%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.В инфографике Sputnik вы узнаете о примерном распределении SDR между странами постсоветского пространства.
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экономика, в мире, мвф, инфографика
Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам
20:33 05.09.2021 (обновлено: 20:41 05.09.2021)
Международный валютный фонд для того, чтобы помочь экономикам стран-участниц организации справиться с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, принял историческое решение
Так, 23 августа вступило в силу распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.
Для стран бывшего СССР крупнейшая международная финансовая организация выделила 27 миллиардов долларов, или 19 миллиардов в собственном платежном средстве МВФ.
Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у Грузии это 0,04%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.
В инфографике Sputnik вы узнаете о примерном распределении SDR между странами постсоветского пространства.