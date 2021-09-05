https://sputnik-georgia.ru/20210905/kak-mvf-pomogaet-gruzii-i-drugim-postsovetskim-stranam-259333294.html

Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам

Как МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странам

Международный валютный фонд для того, чтобы помочь экономикам стран-участниц организации справиться с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, принял... 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T20:33+0400

2021-09-05T20:33+0400

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Так, 23 августа вступило в силу распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.Для стран бывшего СССР крупнейшая международная финансовая организация выделила 27 миллиардов долларов, или 19 миллиардов в собственном платежном средстве МВФ.На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ >>Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у Грузии это 0,04%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.В инфографике Sputnik вы узнаете о примерном распределении SDR между странами постсоветского пространства.

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экономика, в мире, мвф, инфографика