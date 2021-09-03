https://sputnik-georgia.ru/20210903/na-chto-gruziya-potratit-legkie-dengi-ot-mvf-259300836.html

На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ

На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ

В конце августа вступило в силу решение МВФ о крупнейшем в истории Фонда распределении так называемых SDR (для восстановления экономик стран после пандемии... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T20:18+0400

2021-09-03T20:18+0400

2021-09-03T20:18+0400

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Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб экономикам стран во всем мире. И хоть развивающиеся страны постепенно встают на ноги, для таких малых государств, как Грузия, несмотря на позитивную тенденцию роста экономики в последние месяцы, говорить о стабилизации ситуации и улучшении экономической жизни страны и ее жителей рано.Чтобы помочь странам справиться с последствиями кризиса COVID-19, Международный валютный фонд принял историческое решение. 23 августа вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса."СДР – это такой кредит, специальное право заимствования. Это не те кредиты, которые обычно берут от МВФ. Тут совсем другие условия. Очень дешевый кредит, специально для таких стран, как в Африке. Когда в Африке уже заболели коронавирусом, они не могли взять от Валютного фонда деньги под процент, потому что не могут его обслужить. СДР очень долгий кредит, почти беспроцентный. Это для того чтобы страны вышли из сложной ситуации, которая возникла в результате пандемии", - сказал в интервью Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у Грузии это 0,04%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Грузия получила 182,4 миллиона СДР (примерно 258,72 миллиона долларов).Аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Александр Джиоев отмечает, что страны могут использовать распределенные СДР по своему усмотрению.Однако, по его мнению, с другой стороны, распределенные средства возможно использовать и за пределами транзакций с МВФ при их обмене на твердую валюту; в этом случае, средства могут быть потрачены, например, на финансирование социальных расходов, обслуживание государственного долга или структурные реформы.На что Грузия потратит СДРПо словам Шенгелия, узнать куда власти Грузии направят свою часть СДР, можно будет пост-фактум, когда деньги будут потрачены."Не могу точно сказать, куда правительство будут использовать и что финансировать из этих денег. Об этом мы узнаем позже, когда деньги будут потрачены. Лишь потом можно будет судить насколько правильно и целенаправленно их потратили", - отметил он.Между тем, эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе полагает, что средства могут быть направлены на реализацию новых программ для поддержки бизнеса в Грузии."В Грузии трудно назвать отрасли, которые не нуждаются в инвестициях, финансовых вливаниях, начиная от сельского хозяйства, кончая медицинской сферой. В первую очередь, поддержание медицинской сферы которая подвергается атакам из-за пандемии", - сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.По его словам, с сентября начинается большая программа – комплекс проектов, финансируемых государством, направленных на развитие экономики, рост экспорта и импортозамещение.Так, с 1 сентября расширяется "Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. К ней добавили новые проекты, которые в 2021-2022 годах поддержат до 1,3 тысячи местных предпринимателей.С новой инициативой государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Богатые помогут беднымМВФ предлагает "более состоятельным членам Фонда добровольно передавать свои средства более бедным и уязвимым, чтобы помочь им в восстановлении после пандемии. На такую помощь от "богатых" партнеров может рассчитывать и "бедная" Грузия.По словам эксперта, в первую очередь на такой шаг могут пойти развитые страны - это G7 (страны, входящие в "Большую семерку") или G20 (страны, входящие в "Большую двадцатку").Ждать помощи от соседей маловероятно. Из соседей меньше всего в этих средствах нуждается Россия, но в связи с отсутствием дипотношений Грузии не стоит рассчитывать на финансовую поддержку."Обычно говорят дипломатично, никогда не говори нет, но учитывая то, что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, это маловероятно. Более 70 стран получают, или приобрели, или на льготных условиях заполучили вакцину "Спутник V", но Грузии в их числе нет. И то же самое распространится на финансовые отношения. У нас отношения поддерживаются на минимальном уровне", - пояснил Арчвадзе.Эксперт подчеркнул, что Грузия периодически получает от международных финансовых институтов льготные кредиты, что указывает на то, что финансовые организации оценивают состояние грузинской экономики как более-менее стабильное и в перспективе платежеспособное. Кроме того, положительные оценки стране дают и многие рейтинговые компании.Как полагает Шенгелия, даже если кто-то и передаст Грузии какую-то часть своих СДР, это будет чисто политический ход.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, аналитика, обзоры, мвф