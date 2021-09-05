https://sputnik-georgia.ru/20210905/novaya-doroga-snizit-vremya-v-puti-iz-tbilisi-v-vysokogornyy-region-rachu-259330784.html

Новая дорога снизит время в пути из Тбилиси в высокогорный регион Рача

Новая дорога снизит время в пути из Тбилиси в высокогорный регион Рача

Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T17:44+0400

2021-09-05T17:44+0400

2021-09-05T17:49+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Правительство Грузии осуществляет строительство 51-километровой дороги на западе страны, благодаря которой добраться из Тбилиси в Рачу можно будет за три часа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время представления кандидата в мэры от "Грузинской мечты" в Они Серго Хидешели.По словам главы правительства, новая дорога соединит между собой два региона Имерети и Рачу (города Сачхере-Они). Участок новой дороги, протяженностью в 51 километр, начинается с Сачхере и будет проходить через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали и под конец присоединится к дороге Амбролаури-Они, которая проходит в 20 км от Амбролаури и в 5 км от Они.На осуществление проекта выделено 100 млн лари."Это действительно очень важная дорога, которая также значительно сократит время в пути, и люди будут прибывать в Они из Тбилиси за три часа", - заявил Гарибашвили журналистам в Они.Строительные работы ведутся одновременно на пяти участках: земляные работы, устройство искусственных сооружений и укладка асфальтобетонного покрытия. На первых двух участка работа уже завершена, проложено до 10 километров дороги.В настоящее время поездка по маршруту Сачхере-Они занимает около двух часов, а новая дорога сократит ее до одного часа. Дорога от Тбилиси до Они сегодня занимает до шести часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/pervyy-uchastok-na-rikotskom-perevale-otkroyut-v-sentyabre-259209950.html

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, рача