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Новые данные о преступности в Грузии: топ-5 преступлений
Новые данные о преступности в Грузии: топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за восемь месяцев было зарегистрировано около 9,8 тысячи подобных случаев 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T09:01+0400
2021-09-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. В Грузии сохраняется рост преступности – в период с 1 января по 31 июля число преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,8%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным МВД, за восемь месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 38,5 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 41,6%.При этом только в июле было совершено 5,8 тысячи преступлений, что на 1,2% выше показателя прошлого года.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5 -5 тысяч преступлений.Топ - 5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - в период с января по июль включительно было зарегистрировано около 9,8 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,6%.На втором месте - семейное насилие. За восемь месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 69%.А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками – 2,2 тысячи преступлений с 1 января по 31 июля, из которых раскрыто 81,4%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 июля в стране было зарегистрировано 36 убийств, из которых 16 с особой жестокостью, 144 случая нанесения вреда здоровью, 107 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и шесть случаев терроризма.Скольких наказали?В период с 1 января по 30 июля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 10 486 человек, из которых 719 отбывали условный срок. При этом 3 283 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новые данные о преступности в Грузии: топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за восемь месяцев было зарегистрировано около 9,8 тысячи подобных случаев
ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik.
В Грузии сохраняется рост преступности – в период с 1 января по 31 июля число преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,8%, говорится в материалах
на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, за восемь месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 38,5 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 41,6%.
При этом только в июле было совершено 5,8 тысячи преступлений, что на 1,2% выше показателя прошлого года.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5 -5 тысяч преступлений.
Топ - 5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - в период с января по июль включительно было зарегистрировано около 9,8 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,6%.
На втором месте - семейное насилие. За восемь месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,2 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 69%.
А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками – 2,2 тысячи преступлений с 1 января по 31 июля, из которых раскрыто 81,4%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
1.
Воровство – 9 832 случая
2.
Семейное насилие – 3 162 случая
3.
Наркопреступления – 2 217 случаев
4.
Транспортные преступления – 2 055 случаев
Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 июля в стране было зарегистрировано 36 убийств, из которых 16 с особой жестокостью, 144 случая нанесения вреда здоровью, 107 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и шесть случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 30 июля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 10 486 человек, из которых 719 отбывали условный срок. При этом 3 283 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
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