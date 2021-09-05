https://sputnik-georgia.ru/20210905/skolko-patsientov-prokhodyat-lechenie-v-polevom-gospitale-v-tbilisi-259335631.html

Сколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси

Сколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси

На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T23:24+0400

2021-09-05T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В полевом госпитале на улице Кавтарадзе в Тбилиси проходит лечение 91 инфицированный коронавирусом пациент, заявил куратор госпиталя Мераб Чиковани.По его словам, часть пациентов нуждаются в подаче кислорода и подключены к аппаратам.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа.Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.За последние сутки в Грузии было выявлено 2210 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 74 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruziya-namerena-zavezti-esche-tri-milliona-doz-vaktsiny-protiv-koronavirusa-259334113.html

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