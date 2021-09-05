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Сколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси
Сколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси
На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T23:24+0400
2021-09-05T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В полевом госпитале на улице Кавтарадзе в Тбилиси проходит лечение 91 инфицированный коронавирусом пациент, заявил куратор госпиталя Мераб Чиковани.По его словам, часть пациентов нуждаются в подаче кислорода и подключены к аппаратам.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа.Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.За последние сутки в Грузии было выявлено 2210 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 74 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Сколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси
23:24 05.09.2021 (обновлено: 00:05 06.09.2021)
На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. В полевом госпитале на улице Кавтарадзе в Тбилиси проходит лечение 91 инфицированный коронавирусом пациент, заявил куратор госпиталя Мераб Чиковани.
По его словам, часть пациентов нуждаются в подаче кислорода и подключены к аппаратам.
"Вчера был выписан один пациент. На сегодня у нас остается 91 пациент. В ближайшее время планируется выписка еще нескольких человек", - сообщил Чиковани журналистам.
На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах в Тбилиси: Самгори, на улице Кавтарадзе и в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.). Последний приостановил работу 28 августа.
Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа.
За последние сутки в Грузии было выявлено 2210 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 74 человека.
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