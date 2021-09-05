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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruziya-namerena-zavezti-esche-tri-milliona-doz-vaktsiny-protiv-koronavirusa-259334113.html
Грузия намерена завезти еще три миллиона доз вакцины против коронавируса
Грузия намерена завезти еще три миллиона доз вакцины против коронавируса
Премьер в очередной раз призвал население Грузии подключиться к процессу массовой вакцинации 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T21:43+0400
2021-09-05T21:48+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы получить миллион доз вакцины Sinopharm и два миллиона доз вакцины Pfizer, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.По его словам, вакцинация является единственным средством борьбы с пандемией.Премьер в очередной раз призвал население подключиться к процессу массовой вакцинации."Мы завезли более трех миллионов доз вакцины, сегодня в стране один миллион доз Pfizer, около миллиона доз китайской вакцины Sinovac, и мы работаем над ввозом одного миллиона доз Sinopharm и двух миллионов доз Pfizer, что определенно поможет нам в ближайшие месяцы. Конечно, выход в этой ситуации - вакцинация, и я хотел бы призвать наше население включиться в этот процесс", - сказал премьер-министр.Гарибашвили также отметил успешность введения в стране локальных ограничений, которые благоприятно сказались на эпидситуации.Премьер назвал такую тенденцию "обнадеживающей".Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Сейчас гражданам также доступны вакцины Pfizer и AstraZeneca.По последним данным, в Грузии провели 1 314 104 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 838 356 человек – это 29.4% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 475 748 человек – это 16.7% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/glavnyy-epidemiolog-gruzii-prizval-politikov-pomoch-v-infokampanii-vaktsinatsii-259299176.html
https://sputnik-georgia.ru/20210905/naskolko-velika-veroyatnost-zarazheniya-mezhdu-vaktsinirovannymi-259325504.html
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузия намерена завезти еще три миллиона доз вакцины против коронавируса

21:43 05.09.2021 (обновлено: 21:48 05.09.2021)
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© AFP / CHRISTOF STACHEПандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca
Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© AFP / CHRISTOF STACHE
Премьер в очередной раз призвал население Грузии подключиться к процессу массовой вакцинации
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы получить миллион доз вакцины Sinopharm и два миллиона доз вакцины Pfizer, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
По его словам, вакцинация является единственным средством борьбы с пандемией.
Премьер в очередной раз призвал население подключиться к процессу массовой вакцинации.
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"Мы завезли более трех миллионов доз вакцины, сегодня в стране один миллион доз Pfizer, около миллиона доз китайской вакцины Sinovac, и мы работаем над ввозом одного миллиона доз Sinopharm и двух миллионов доз Pfizer, что определенно поможет нам в ближайшие месяцы. Конечно, выход в этой ситуации - вакцинация, и я хотел бы призвать наше население включиться в этот процесс", - сказал премьер-министр.
Гарибашвили также отметил успешность введения в стране локальных ограничений, которые благоприятно сказались на эпидситуации.
Премьер назвал такую тенденцию "обнадеживающей".
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Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Сейчас гражданам также доступны вакцины Pfizer и AstraZeneca.
По последним данным, в Грузии провели 1 314 104 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 838 356 человек – это 29.4% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 475 748 человек – это 16.7% взрослого населения.
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