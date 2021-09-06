https://sputnik-georgia.ru/20210906/antropologi-vychislili-rost-mikelandzhelo-po-razmeru-ego-tufel-259369397.html

Антропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель

Антропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель

После исследования отпечатков ступней на кожаных подошвах эксперты убеждены: туфли и тапочки носил один и тот же мужчина, однако признают, нет строгих... 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T22:04+0400

2021-09-06T22:04+0400

2021-09-06T22:04+0400

культура

новости

в мире

микеланджело буонарроти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24596/98/245969808_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_1a5f0864b56610a48a5976fa35898728.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Антропологи вычислили рост выдающегося живописца и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти - специалистам удалось сделать это по принадлежащей ему обуви. Туфли великого мастера хранятся во флорентийском музее. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropologie.Выяснилось, что художник был по современным меркам невысоким: его рост составлял всего 157 сантиметров.В музее "Каза-Буонаротти" в наши дни имеются пара кожаных туфель и одна кожаная тапочка, которые, как считается, носил сам художник. Тапочки тоже были парными, но одна из них была украдена в 1873 году. Чтобы определить рост Микеланджело, три предмета обуви были исследованы в Центре судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии Сицилии (FAPAB) под руководством судебного антрополога Елены Варотто (Elena Varotto) и палеопатолога Франческо Галасси (Francesco Galassi).Дело в том, что, возможно, на результаты исследования могло повлиять состояние здоровья Микеланджело в последние годы жизни. Он серьезно болел, современные ученые предполагают, что художник страдал от отравления свинцом.Есть и описание внешности Микеланджело, его составил Джорджо Вазари: "Роста он был среднего, широкоплечий, но хорошо сложенный в отношении других частей тела…"К слову, саркофаг всемирно известного скульптора во флорентийской церкви Санта-Кроче никогда не вскрывалась и его останки не исследовались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/khudozhnitsa-skulptor-sozdaet-udivitelnye-shedevry-iz-kartonnykh-korobok---foto-259297505.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, в мире, микеланджело буонарроти