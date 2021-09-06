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https://sputnik-georgia.ru/20210906/antropologi-vychislili-rost-mikelandzhelo-po-razmeru-ego-tufel-259369397.html
Антропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель
Антропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель
После исследования отпечатков ступней на кожаных подошвах эксперты убеждены: туфли и тапочки носил один и тот же мужчина, однако признают, нет строгих... 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T22:04+0400
2021-09-06T22:04+0400
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микеланджело буонарроти
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Антропологи вычислили рост выдающегося живописца и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти - специалистам удалось сделать это по принадлежащей ему обуви. Туфли великого мастера хранятся во флорентийском музее. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropologie.Выяснилось, что художник был по современным меркам невысоким: его рост составлял всего 157 сантиметров.В музее "Каза-Буонаротти" в наши дни имеются пара кожаных туфель и одна кожаная тапочка, которые, как считается, носил сам художник. Тапочки тоже были парными, но одна из них была украдена в 1873 году. Чтобы определить рост Микеланджело, три предмета обуви были исследованы в Центре судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии Сицилии (FAPAB) под руководством судебного антрополога Елены Варотто (Elena Varotto) и палеопатолога Франческо Галасси (Francesco Galassi).Дело в том, что, возможно, на результаты исследования могло повлиять состояние здоровья Микеланджело в последние годы жизни. Он серьезно болел, современные ученые предполагают, что художник страдал от отравления свинцом.Есть и описание внешности Микеланджело, его составил Джорджо Вазари: "Роста он был среднего, широкоплечий, но хорошо сложенный в отношении других частей тела…"К слову, саркофаг всемирно известного скульптора во флорентийской церкви Санта-Кроче никогда не вскрывалась и его останки не исследовались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, микеланджело буонарроти

Антропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель

22:04 06.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Cheprunov / Перейти в фотобанкскульптура Микеланджело
скульптура Микеланджело - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Cheprunov
/
Перейти в фотобанк
После исследования отпечатков ступней на кожаных подошвах эксперты убеждены: туфли и тапочки носил один и тот же мужчина, однако признают, нет строгих доказательств, что это был именно Микеланджело Буонарроти
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Антропологи вычислили рост выдающегося живописца и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти - специалистам удалось сделать это по принадлежащей ему обуви.
Туфли великого мастера хранятся во флорентийском музее. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropologie.
Выяснилось, что художник был по современным меркам невысоким: его рост составлял всего 157 сантиметров.
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В музее "Каза-Буонаротти" в наши дни имеются пара кожаных туфель и одна кожаная тапочка, которые, как считается, носил сам художник. Тапочки тоже были парными, но одна из них была украдена в 1873 году. Чтобы определить рост Микеланджело, три предмета обуви были исследованы в Центре судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии Сицилии (FAPAB) под руководством судебного антрополога Елены Варотто (Elena Varotto) и палеопатолога Франческо Галасси (Francesco Galassi).
Дело в том, что, возможно, на результаты исследования могло повлиять состояние здоровья Микеланджело в последние годы жизни. Он серьезно болел, современные ученые предполагают, что художник страдал от отравления свинцом.
Есть и описание внешности Микеланджело, его составил Джорджо Вазари: "Роста он был среднего, широкоплечий, но хорошо сложенный в отношении других частей тела…"
К слову, саркофаг всемирно известного скульптора во флорентийской церкви Санта-Кроче никогда не вскрывалась и его останки не исследовались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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