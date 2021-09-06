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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1120-259338109.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1120
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1120
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 905 человек, а с начала пандемии – 519 673 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T10:53+0400
2021-09-06T10:58+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 120. Скончался 61 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 565 957 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 905 человек, а с начала пандемии – 519 673. Скончались 7 867 человек.За сутки сделано 16 149 тестов, в том числе 8 840 на антиген и 7 309 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,94%, за последние 14 дней – 9,15%, за последние семь дней – 8,19%.К этому времени сделано 1 326 033 прививки, в том числе за последние сутки – 16 298.В карантине в данное время находятся 88 человек, в стационарах – 7 016 , в ковид-гостиницах – 2 292.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/gruziya-namerena-zavezti-esche-tri-milliona-doz-vaktsiny-protiv-koronavirusa-259334113.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1120

10:53 06.09.2021 (обновлено: 10:58 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliУличные торговцы в масках в ходе акции протеста 3 сентября 2021 года
Уличные торговцы в масках в ходе акции протеста 3 сентября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 905 человек, а с начала пандемии – 519 673
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 120. Скончался 61 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 565 957 случаев заражения.
Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 905 человек, а с начала пандемии – 519 673. Скончались 7 867 человек.
За сутки сделано 16 149 тестов, в том числе 8 840 на антиген и 7 309 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,94%, за последние 14 дней – 9,15%, за последние семь дней – 8,19%.
К этому времени сделано 1 326 033 прививки, в том числе за последние сутки – 16 298.
В карантине в данное время находятся 88 человек, в стационарах – 7 016 , в ковид-гостиницах – 2 292.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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