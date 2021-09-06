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Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти
Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за второй квартал 2021 года составила 1 389,6 лари (440 долларов) 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T09:01+0400
2021-09-06T09:01+0400
2021-09-06T09:01+0400
экономика
новости
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2021 года в Грузии составило 659,7 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем в апреле-июне 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.Из общего количества занятых 58% составляют мужчины, а 42% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 4% и составило 623,7 тысячи человек. Расходы на персонал во втором квартале составили 2,6 миллиарда лари, что больше на 22,9% аналогичного показателя за 2020 год.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 389,6 лари (440 долларов), что на 214 лари больше, чем в прошлом году.За второй квартал 2021 года в Грузии общий оборот предприятий составил 35,0 миллиарда лари (11,2 миллиарда долларов), что на 56,7% больше, чем в апреле-июне 2020 года.Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 13,2 миллиарда лари, что на 43,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,8% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210819/Kazhdyy-pyatyy-trudosposobnyy-zhitel-Gruzii-bez-raboty---dannye-statistiki-252623068.html
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за второй квартал 2021 года составила 1 389,6 лари (440 долларов)
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2021 года в Грузии составило 659,7 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем в апреле-июне 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"
(Грузстат) на основе официально декларированных данных.
Из общего количества занятых 58% составляют мужчины, а 42% – женщины.
Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 4% и составило 623,7 тысячи человек. Расходы на персонал во втором квартале составили 2,6 миллиарда лари, что больше на 22,9% аналогичного показателя за 2020 год.
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 389,6 лари (440 долларов), что на 214 лари больше, чем в прошлом году.
За второй квартал 2021 года в Грузии общий оборот предприятий составил 35,0 миллиарда лари (11,2 миллиарда долларов), что на 56,7% больше, чем в апреле-июне 2020 года.
Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 13,2 миллиарда лари, что на 43,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,8% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.
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