https://sputnik-georgia.ru/20210906/chislo-trudoustroennykh-na-predpriyatiyakh-gruzii-nachalo-rasti-259336998.html

Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти

Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за второй квартал 2021 года составила 1 389,6 лари (440 долларов) 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T09:01+0400

2021-09-06T09:01+0400

2021-09-06T09:01+0400

экономика

новости

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251370622_0:116:1890:1179_1920x0_80_0_0_37d10b423c3c03103b0275f852cd56cd.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2021 года в Грузии составило 659,7 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем в апреле-июне 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.Из общего количества занятых 58% составляют мужчины, а 42% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 4% и составило 623,7 тысячи человек. Расходы на персонал во втором квартале составили 2,6 миллиарда лари, что больше на 22,9% аналогичного показателя за 2020 год.Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 389,6 лари (440 долларов), что на 214 лари больше, чем в прошлом году.За второй квартал 2021 года в Грузии общий оборот предприятий составил 35,0 миллиарда лари (11,2 миллиарда долларов), что на 56,7% больше, чем в апреле-июне 2020 года.Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 13,2 миллиарда лари, что на 43,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии во втором квартале 2021 года составил 29,8% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210819/Kazhdyy-pyatyy-trudosposobnyy-zhitel-Gruzii-bez-raboty---dannye-statistiki-252623068.html

https://sputnik-georgia.ru/20210901/ekonomika-gruzii-bystro-rastet---novaya-statistika-259196320.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика