https://sputnik-georgia.ru/20210901/ekonomika-gruzii-bystro-rastet---novaya-statistika-259196320.html

Экономика Грузии быстро растет – новая статистика

Экономика Грузии быстро растет – новая статистика

В июле 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T09:01+0400

2021-09-01T09:01+0400

2021-09-01T09:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в июле составил 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 12,2%.В июле 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет >>Снижение было зафиксировано только в строительстве и горнодобывающей промышленности.В 2021 году будет двухзначный экономический рост?Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава считает, что тенденция оживления и восстановления экономики дает основания полагать, что Грузия завершит 2021 год с двузначным экономическим ростом. По ее словам, одной из важных движущих сил экономического роста является местный экспорт, который увеличился почти на 50%, что очень важно. "Отчасти это связано с тем, что у предприятий есть чувство надежды на будущее и чувство стабильности. Новые инвестиции делаются с большим усердием, подписываются новые контракты, расширяется экспорт, расширяются торговые площади, расширяется производство, идет перевооружение", – отметила министр.Ранее, Минфин пересмотрел прогноз экономического роста Грузии в 2021 году. Рассматривается три сценария роста – базовый 7,7%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году составит 6,9%.Так же пересмотрел прогноз экономического роста в текущем году и Нацбанк Грузии. По его информации, при базовом сценарии экономика страны вырастет на 8,5%, оптимистическом – 10% и пессимистическом – 6%. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-strany-259146507.html

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