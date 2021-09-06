https://sputnik-georgia.ru/20210906/covidstatistika-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259343667.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Большая часть новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T11:58+0400

2021-09-06T11:58+0400

2021-09-06T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделано 16 149 тестов на коронавирус и выявлено 1 120 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 565 957 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 905 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 519 673 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 61 пациент, а с начала пандемии – 7 867.Из 1 120 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 415 случаев, Аджарии – 147, Имерети – 175, Квемо Картли – 48, Шида Картли – 46, Гурия – 29, Самегрело - Земо Сванети – 94, Кахети – 73, Мцхета-Мтианети – 40, Самцхе-Джавахети – 35, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.На данный момент в Грузии 38 391 активный случай, из них 7 016 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 572 пациентов тяжелое, из них 414 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 292 пациента находятся в ковид-гостиницах. 29 083 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 88 человек, а в самоизоляции – 32 526.Показатель положительности по данным на 5 сентября составляет 6,94%, за две недели – 9,15%, за семь дней – 8,19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/kogda-gruziya-preodoleet-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-259340397.html

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грузия, здравоохранение в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19