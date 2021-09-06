https://sputnik-georgia.ru/20210906/kogda-gruziya-preodoleet-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-259340397.html

Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?

Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?

Специалисты прогнозируют спад четвертой волны COVID уже к концу этой недели 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T11:12+0400

2021-09-06T11:12+0400

2021-09-06T11:12+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Специалисты ожидают, что в Грузии пик четвертой волны коронавируса спадет со следующей недели, снизится и показатель летальности.Медики призывают граждан соблюдать все рекомендации и вакцинироваться."Спустя 2-3 недели после высокого показателя инфицирования следует высокий показатель смертности. Мы предупреждали, что конец августа и первая неделя сентября в этом плане будут самыми напряженными. Высокий показатель смертности был предсказуем. Думаем, что к концу следующей недели этот показатель снизится, поскольку пройдет этот 2-3-недельный интервал между пиком инфицирования и пиком смертности", - заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Новый штамм оказался наиболее агрессивным в отношении педиатрических пациентов и беременных. По словам медиков, эта группа пациентов при предыдущих штаммах сравнительно легче переносила коронавирус, чем во время распространения индийского штамма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19