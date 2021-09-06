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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/kogda-gruziya-preodoleet-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-259340397.html
Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?
Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?
Специалисты прогнозируют спад четвертой волны COVID уже к концу этой недели 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T11:12+0400
2021-09-06T11:12+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Специалисты ожидают, что в Грузии пик четвертой волны коронавируса спадет со следующей недели, снизится и показатель летальности.Медики призывают граждан соблюдать все рекомендации и вакцинироваться."Спустя 2-3 недели после высокого показателя инфицирования следует высокий показатель смертности. Мы предупреждали, что конец августа и первая неделя сентября в этом плане будут самыми напряженными. Высокий показатель смертности был предсказуем. Думаем, что к концу следующей недели этот показатель снизится, поскольку пройдет этот 2-3-недельный интервал между пиком инфицирования и пиком смертности", - заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Новый штамм оказался наиболее агрессивным в отношении педиатрических пациентов и беременных. По словам медиков, эта группа пациентов при предыдущих штаммах сравнительно легче переносила коронавирус, чем во время распространения индийского штамма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?

11:12 06.09.2021
821
© press-service of George GakhariaЭпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках
Эпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© press-service of George Gakharia
Специалисты прогнозируют спад четвертой волны COVID уже к концу этой недели
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Специалисты ожидают, что в Грузии пик четвертой волны коронавируса спадет со следующей недели, снизится и показатель летальности.
Медики призывают граждан соблюдать все рекомендации и вакцинироваться.
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
Четвертая волна
Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
4 сентября, 15:24
1053
"Спустя 2-3 недели после высокого показателя инфицирования следует высокий показатель смертности. Мы предупреждали, что конец августа и первая неделя сентября в этом плане будут самыми напряженными. Высокий показатель смертности был предсказуем. Думаем, что к концу следующей недели этот показатель снизится, поскольку пройдет этот 2-3-недельный интервал между пиком инфицирования и пиком смертности", - заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Новый штамм оказался наиболее агрессивным в отношении педиатрических пациентов и беременных. По словам медиков, эта группа пациентов при предыдущих штаммах сравнительно легче переносила коронавирус, чем во время распространения индийского штамма.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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