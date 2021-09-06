https://sputnik-georgia.ru/20210906/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-proigrali-po-vsem-aspektam-259345031.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам

Наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футбол Вилли Саньоль считает, что его подопечные уступили Испании по всем параметрам. Об этом французский специалист заявил после выездного поражения 0:4 в отборочном матче ЧМ-2022.При этом наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде."В матче по разным причинам не смогли сыграть сразу несколько ведущих футболистов. Многие из игроков сборной не могут провести полный матч, так как в своих клубах они не играют больше часа. Они отличные футболисты, но на 90 минут их не хватит. Мне пришлось делать вынужденные замены", – сказал французский специалист.После пяти отборочных матчей ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко и занимает последнее место в группе "В", лидером которой стала Испания (10 очков в пяти матчах).Уже 8 сентября сборная Грузии проведет на выезде тест-матч против Болгарии, а следующую отборочную встречу ЧМ-2022 грузинская команда проведет 9 октября в Батуми против Греции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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