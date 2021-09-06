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Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам
Наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футбол Вилли Саньоль считает, что его подопечные уступили Испании по всем параметрам. Об этом французский специалист заявил после выездного поражения 0:4 в отборочном матче ЧМ-2022.При этом наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде."В матче по разным причинам не смогли сыграть сразу несколько ведущих футболистов. Многие из игроков сборной не могут провести полный матч, так как в своих клубах они не играют больше часа. Они отличные футболисты, но на 90 минут их не хватит. Мне пришлось делать вынужденные замены", – сказал французский специалист.После пяти отборочных матчей ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко и занимает последнее место в группе "В", лидером которой стала Испания (10 очков в пяти матчах).Уже 8 сентября сборная Грузии проведет на выезде тест-матч против Болгарии, а следующую отборочную встречу ЧМ-2022 грузинская команда проведет 9 октября в Батуми против Греции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, испания, ффг

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам

12:39 06.09.2021 (обновлено: 13:49 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футбол Вилли Саньоль считает, что его подопечные уступили Испании по всем параметрам. Об этом французский специалист заявил после выездного поражения 0:4 в отборочном матче ЧМ-2022.

"Мы проиграли по всем аспектам, но главная причина – разница в технике между футболистами. Мы катастрофически начали матч, и испанцы этим воспользовались. Во втором тайме мы немного улучшили нашу игру и даже имели несколько шансов забить. Это единственный позитивный момент в матче. Но еще раз подчеркну, разница между двумя командами колоссальная", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

При этом наставник сборной Грузии посетовал на кадровые проблемы в команде.
"В матче по разным причинам не смогли сыграть сразу несколько ведущих футболистов. Многие из игроков сборной не могут провести полный матч, так как в своих клубах они не играют больше часа. Они отличные футболисты, но на 90 минут их не хватит. Мне пришлось делать вынужденные замены", – сказал французский специалист.
© Georgian Football Federation Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
Сборная Грузии по футболу
© Georgian Football Federation
После пяти отборочных матчей ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко и занимает последнее место в группе "В", лидером которой стала Испания (10 очков в пяти матчах).
Уже 8 сентября сборная Грузии проведет на выезде тест-матч против Болгарии, а следующую отборочную встречу ЧМ-2022 грузинская команда проведет 9 октября в Батуми против Греции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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