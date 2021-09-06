https://sputnik-georgia.ru/20210906/glavnyy-trener-sbornoy-ispanii-po-futbolu-match-protiv-gruzii-ne-byl-neprostym-259346587.html

Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым

Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым

После победы над сборной Грузии испанцы набрали 10 очков и вышли на первое место в отборочной группе "В" 06.09.2021, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

футбол

испания

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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике считает, что матч против Грузии (4:0) был простым только на первый взгляд. Об этом испанский специалист заявил на послематчевой конференции.После победы над сборной Грузии Испания набрала 10 очков и вышла на первое место в отборочной группе "В".Что касается сборной Грузии, то после пяти проведенных матчей подопечные Вилли Саньоля набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, футбол, испания