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Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
После победы над сборной Грузии испанцы набрали 10 очков и вышли на первое место в отборочной группе "В" 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T13:46+0400
2021-09-06T13:46+0400
2021-09-06T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике считает, что матч против Грузии (4:0) был простым только на первый взгляд. Об этом испанский специалист заявил на послематчевой конференции.После победы над сборной Грузии Испания набрала 10 очков и вышла на первое место в отборочной группе "В".Что касается сборной Грузии, то после пяти проведенных матчей подопечные Вилли Саньоля набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, испания
Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
13:46 06.09.2021 (обновлено: 13:48 06.09.2021)
После победы над сборной Грузии испанцы набрали 10 очков и вышли на первое место в отборочной группе "В"
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике считает, что матч против Грузии (4:0) был простым только на первый взгляд. Об этом испанский специалист заявил на послематчевой конференции.
"На первый взгляд может показаться, что для нас этот матч был очень легким, но это не так. Мы сыграли практически в полную силу. Самое плохое, что практически все замены были вынужденными – из-за травм игроков. Но, в целом, я доволен игрой. Мы победили 4:0, но могли забить еще несколько мячей", – отметил испанский специалист.
После победы над сборной Грузии Испания набрала 10 очков и вышла на первое место в отборочной группе "В".
Что касается сборной Грузии, то после пяти проведенных матчей подопечные Вилли Саньоля набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе.
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