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Начало месяца Сафар в 2021: история и значение месяца в Исламе

Начало месяца Сафар в 2021: история и значение месяца в Исламе

Сафар - второй месяц мусульманского лунного календаря, который по григорианскому календарю в 2021-м начинается 8 сентября 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T15:09+0400

2021-09-06T15:09+0400

2021-09-06T15:21+0400

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Предшествует Сафару священный месяц Мухаррам, в первый день которого правоверные встретили новый 1443 год по Хиджре – Рас-ас-Сана или День хиджры в 2021 году наступил 9 августа.Достоинства и преимущества Сафар имеет не меньше, чем другие месяцы года, и совершаемые в этом месяце молитвы и другие благочестивые деяния принимаются так же благосклонно Всевышним, как и в другие месяцы.Sputnik Грузия рассказывает, что означает Сафар, о предрассудках, связанных со вторым месяцем мусульманского лунного календаря, а также о его значении в Исламе.Что означает Сафар?Название месяца связывают с двумя преданиями. По одному из них, месяц так назвали из-за опустения (исфаар) Мекки, то есть все жители города, в течение этого месяца покидали его, когда путешествовали.Второе повествует, что название месяца Сафар связано с желтым цветом, ввиду того, что наступает он в самый разгар осеннего сезона, когда в природе господствует пора желтых листьев.Литературный перевод слова "сафар", который дословно означает "свистящее дыхание ветра", также связан с природным явлением и указывает на погоду в этом месяце.С еще одним фактом связывают название месяца – по некоторым источникам, в это время обычно совершались набеги на другие племена и оставляли без имущества (сифран мин аль-матаа) тех, с кем вступали в столкновение.ПредрассудкиВ доисламские времена месяц Сафар люди считали временем несчастий и бед, особенно его первые 13 дней и старались не вступать в брак.С приходом пророка Мухаммеда все дурные приметы и предзнаменования были упразднены, как противоречащие учению Ислама.По словам пророка, месяц может быть плохим или хорошим, в зависимости от воли Всевышнего. Если человек совершает добрые дела, то время будет для него успешным, а если он грешит, то он будет наказан Аллахом.Согласно Исламу, нет такого времени года или такого месяца, который считается неблагоприятным. Исторические события также опровергают ошибочное представление исламского общества о месяце Сафар.Именно в месяц Сафар празднуется ночь переселения пророка из Мекки в Медину. Кроме того, любимая дочь пророка Мухаммеда Фатима именно в месяце Сафар вышла замуж за Али.Несмотря на это, многие мусульмане по сей день связывают все беды с наступлением месяца Сафар.Ночь переселенияНочь Хиджры (в переводе с арабского "переселение"), установленная в память о переселении пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой), приходится на 27 число месяца Сафара – в 2021-м выпадает на 4 октября.В то время приверженцев Ислама сильно притесняли в Мекке, и верующие попросили посланника Аллаха перебраться в другое место, где можно свободно жить, молиться и проповедовать. Пророк указал на город Ясриб, где жили вечно воюющие между собой еврейские и арабские племена. Они надеялись, что с появлением рядом с ними пророка наступит долгожданный мир.Переезд первых мусульман был тайным, в путь они отправлялись ночью, взяв с собой лишь самое необходимое. В течение четырех месяцев, пока пророк с ближайшими соратниками оставался в Мекке, в Медине росла мусульманская община и братство переселенцев.Тем временем враги пророка устроили заговор в Мекке и хотели его убить. По преданию, Всевышний, открыв Мухаммеду их планы, повелел пророку совершить хиджру той же ночью. Преодолев множество трудностей, он добрались до Медины, где его встретили обрадованные единоверцы.С того времени ислам стал распространяться по всему Аравийскому полуострову, и ночь выхода Мухаммеда из Мекки положила начало новому летоисчислению – лунному мусульманскому календарю, по которому мусульманский мир живет и сегодня.Год переселения мусульман в Медину (по христианскому календарю — 622 год нашей эры) считается началом мусульманской эры.По лунному календарю, Сафар сменит месяц, который по-арабски называется Раби аль авваль, что в переводе означает "начало весны". Он имеет особое значение, поскольку в 12-й день месяца Раби аль авваль родился пророк Мухаммед – посланник Аллаха.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190925/Musulmanskiy-kalendar-prazdnikov-i-postov-246582089.html

https://sputnik-georgia.ru/20171128/Den-rozhdenija-Proroka-Muhammeda-ili-Mavlid-an-Nabi-2017-istorija-zhizni-Proroka-238348053.html

https://sputnik-georgia.ru/20180106/islam-fakti-simvoli-i-principi-veri-238797329.html

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общество, религия , справки , ислам, мусульмане, религиозный праздник, календарь религиозных праздников