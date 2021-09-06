https://sputnik-georgia.ru/20210906/novye-popravki-v-konstitutsiyu-gruzii-o-chem-dogovorilis-mechta-i-oppozitsiya-259357204.html
Новые поправки в Конституцию Грузии: о чем договорились "Мечта" и оппозиция?
Новые поправки в Конституцию Грузии: о чем договорились "Мечта" и оппозиция?
Стороны договорились по двум вопросам – в связи с избирательным барьером и формированием фракций 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T17:49+0400
2021-09-06T17:49+0400
2021-09-06T17:53+0400
политика
грузия
грузинская мечта
конституция грузии
парламентские выборы
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390493_241:0:3832:2020_1920x0_80_0_0_38dbf481bb65176fffe71cd97f461d20.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Представителям правящей партии и парламентской оппозиции удалось достичь соглашения по двум вопросам, связанным поправками в Конституцию Грузии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В понедельник в законодательном органе страны состоялась встреча сторон. Как отметил Кобахидзе по завершению дискуссии, достигнута договоренность в связи с избирательным барьером и формированием фракций.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора. По словам Кобахидзе, рассмотрение данного вопроса продолжится."Голосование состоится без этого пункта. Все партии согласны, что каким бы не было решение, связанное с избранием Генерального прокурора, все поддержат остальные пункты проекта", – отметил Кобахидзе.Согласно проекту, меняется кворум, необходимый для назначения Генерального прокурора, с 76 до 90 голосов. При этом в проекте указано, что если кандидат не сможет во время двух голосований получить 90 голосов, то для его избрания будет достаточно 76.Новые поправки в Конституцию являются частью соглашения между властью и оппозицией. Основная часть поправок коснется переходных положений главного закона страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210705/Parlament-Gruzii-pristupaet-k-rassmotreniyu-popravok-v-Konstitutsiyu-252209127.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390493_690:0:3383:2020_1920x0_80_0_0_6ebd1b8b44c0895283dd4a07b4fab4b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, грузинская мечта, конституция грузии, парламентские выборы, оппозиция
Новые поправки в Конституцию Грузии: о чем договорились "Мечта" и оппозиция?
17:49 06.09.2021 (обновлено: 17:53 06.09.2021)
Стороны договорились по двум вопросам – в связи с избирательным барьером и формированием фракций
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Представителям правящей партии и парламентской оппозиции удалось достичь соглашения по двум вопросам, связанным поправками в Конституцию Грузии, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В понедельник в законодательном органе страны состоялась встреча сторон. Как отметил Кобахидзе по завершению дискуссии, достигнута договоренность в связи с избирательным барьером и формированием фракций.
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
"Мы без изменений поддержим ту часть законопроекта, которая предусматривает сокращение избирательного барьера до 2% ко двум последующим выборам, а также права на формирование фракции четырьмя депутатами вместо семи. По этим вопросам позиции согласованы и все политические партии поддержат их", – отметил Кобахидзе.
Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора. По словам Кобахидзе, рассмотрение данного вопроса продолжится.
"Голосование состоится без этого пункта. Все партии согласны, что каким бы не было решение, связанное с избранием Генерального прокурора, все поддержат остальные пункты проекта", – отметил Кобахидзе.
Согласно проекту, меняется кворум, необходимый для назначения Генерального прокурора, с 76 до 90 голосов. При этом в проекте указано, что если кандидат не сможет во время двух голосований получить 90 голосов, то для его избрания будет достаточно 76.
Новые поправки в Конституцию являются частью соглашения между властью и оппозицией. Основная часть поправок коснется переходных положений главного закона страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.