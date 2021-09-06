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Пострадавшие в ДТП с машиной скорой помощи в Тбилиси вне опасности
Пострадавшие в ДТП с машиной скорой помощи в Тбилиси вне опасности
Травму получил 77-летний пациент, которого из Телави перевозили в одну из тбилисских клиник 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T10:08+0400
2021-09-06T10:08+0400
2021-09-06T10:08+0400
происшествия
грузия
дтп
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с машиной скорой помощи в Тбилиси стабильное, сообщили журналистам врачи клиники Ингороква.Машина скорой помощи попала в ДТП, когда перевозила 77-летнего инфицированного коронавирусом пациента из Телави в Тбилиси. На данный момент его состояние удовлетворительное, ему проводят нужные обследования. Авария произошла на улице Кетеван Цамебули.По словам врачей, у пациента наблюдается травма в области груди. Также пострадала медсестра, ее состояние стабильное. Водитель и врач чувствуют себя хорошо.Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/krovavoe-dtp-na-vostoke-gruzii-avtomobil-sbil-peshekhoda-nasmert-258597806.html
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происшествия, грузия, дтп
Пострадавшие в ДТП с машиной скорой помощи в Тбилиси вне опасности
Травму получил 77-летний пациент, которого из Телави перевозили в одну из тбилисских клиник
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с машиной скорой помощи в Тбилиси стабильное, сообщили журналистам врачи клиники Ингороква.
Машина скорой помощи попала в ДТП, когда перевозила 77-летнего инфицированного коронавирусом пациента из Телави в Тбилиси. На данный момент его состояние удовлетворительное, ему проводят нужные обследования. Авария произошла на улице Кетеван Цамебули.
По словам врачей, у пациента наблюдается травма в области груди. Также пострадала медсестра, ее состояние стабильное. Водитель и врач чувствуют себя хорошо.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
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