https://sputnik-georgia.ru/20210906/saakashvili-poobeschal-vernutsya-v-gruziyu-k-predstoyaschim-vyboram-259363710.html

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам

Бывший глава государства отметил, что не боится своего возможного ареста и что "дороги назад нет" 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T19:17+0400

2021-09-06T19:17+0400

2021-09-06T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления.По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша"."Я не боюсь, что они меня арестуют. Я уверен, что грузинский народ освободится и освободит и меня. Я не боюсь передать свою судьбу в руки грузинского народа... Не будет никакого реванша, потому что мы должны положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша и несчастья", – сказал Михаил Саакашвили в видеообращении на своей официальной странице в Facebook.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаилу Саакашвили будет комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков. Как известно, в августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210818/Ego-zhdut-galstuki-i-tyurma--premer-o-vozvraschenii-Saakashvili-v-Gruziyu-252615474.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы