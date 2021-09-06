https://sputnik-georgia.ru/20210906/spiker-parlamenta-gruzii-vstretitsya-s-predsedatelem-pa-obse-259361967.html

Спикер парламента Грузии встретится с председателем ПА ОБСЕ

Спикер парламента Грузии встретится с председателем ПА ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава примет участие в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 7-9... 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T19:34+0400

2021-09-06T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава примет участие в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 7-9 сентября в Вене, говорится в сообщении пресс-службы грузинского законодательного органа.В рамках визита Кучава встретится с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, а также с группой дружбы с Грузией в ОБСЕ и заместителем председателя парламента Великобритании Элеанор Лэйн.Глава грузинского законодательного органа также проведет двусторонние встречи. В частности, запланированы переговоры с главами парламентов Эстонии, Армении, Камеруна, Египта, Северной Македонии, Словении, Нигерии, Арабских Объединенных Эмиратов, Азербайджана, Кореи, Турции, Швеции и Австрии.Вместе с Кучава Австрию посетит председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Первая Всемирная конференция спикеров прошла в 2000 году и проводится каждые пять лет.Предыдущая, четвертая, Всемирная конференция спикеров парламентов проходила в 2015 году в Нью-Йорке. Следующая встреча должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена в связи с пандемией коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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