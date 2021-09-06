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Талибы пригласили Меркель в Афганистан
Талибы пригласили Меркель в Афганистан
"Талибан" рассчитывает на установление официальных отношений с Берлином 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T14:03+0400
2021-09-06T14:03+0400
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ангела меркель
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Спикер движения "Талибан"* Забиулла Муджахид пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель совершить визит в Афганистан, передает РИА Новости.Он добавил, что захватившее власть в Кабуле движение рассчитывает на установление официальных отношений с Берлином. "Во-первых, мы хотим, чтобы с Германией развивались хорошие отношения. Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.) будет желанным правительством афганцев, и мы хотим, чтобы у правительства Германии были самые лучшие дипломатические отношения с нашим новым правительством. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы Германия поддерживала и помогала нам в гуманитарной сфере, насколько сможет это делать. Нам также нужна помощь в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Мы считаем, что правительство Германии действительно может нам помочь", - напомнил представитель "Талибана".Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о захвате Панджшера талибами.* - Запрещенная в РФ террористическая организацияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, германия, ангела меркель, афганистан

Талибы пригласили Меркель в Афганистан

14:03 06.09.2021
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© photo: AFP 2020 / MICHELE TANTUSSIАнгела Меркель
Ангела Меркель - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: AFP 2020 / MICHELE TANTUSSI
"Талибан" рассчитывает на установление официальных отношений с Берлином
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Спикер движения "Талибан"* Забиулла Муджахид пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель совершить визит в Афганистан, передает РИА Новости.

"Мы разговаривали с представителями Германии, и их специальный посланник также посетил наш политический офис в Дохе... Мы хотим, чтобы здесь, в Афганистане, была абсолютно безопасная среда - такая, которую принимают все страны и в которую верят главы государств и правительств. Вам следует посетить нас, и Ангела Меркель будет встречена особенно тепло. Мы будем очень рады вас видеть", - заявил Муджахид в интервью таблоиду Bild.

Он добавил, что захватившее власть в Кабуле движение рассчитывает на установление официальных отношений с Берлином.
"Во-первых, мы хотим, чтобы с Германией развивались хорошие отношения. Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.) будет желанным правительством афганцев, и мы хотим, чтобы у правительства Германии были самые лучшие дипломатические отношения с нашим новым правительством. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы Германия поддерживала и помогала нам в гуманитарной сфере, насколько сможет это делать. Нам также нужна помощь в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Мы считаем, что правительство Германии действительно может нам помочь", - напомнил представитель "Талибана".
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Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последним из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о захвате Панджшера талибами.
* - Запрещенная в РФ террористическая организация
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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