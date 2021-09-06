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В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек

В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек

Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1% 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T09:36+0400

2021-09-06T09:36+0400

2021-09-06T09:36+0400

общество

грузия

рак

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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. В 2020 году диагноз "рак" был поставлен 9 435 пациентам, скончалось от рака в тот же год 8 024 человека, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.По данным центра, 54% пациентов , которым установили диагноз "злокачественная опухоль", женщины, 46% – мужчины.В 2019 году аналогичный диагноз был поставлен 10 339 пациентам, и он унес жизни 7 873 человек.Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1%, а 28% – на лиц старше 70 лет.Основной вид рака у женщин – это рак молочной железы и рак щитовидной железы, у мужчин чаще встречается рак трахеи, бронхов и легких. При этом у обоих полов распространен рак кишечника. А вот у детей самые распространенные виды рака – это лейкемия, лимфома и рак мозга и позвоночника.В Грузии ежегодно выявляют порядка девяти тысяч новых случаев заболевания раком. Самые распространенные онкологические заболевания в стране – рак груди и щитовидной железы. На сегодняшний день в Грузии государство финансирует онкопациентам 70% от стоимости химиотерапии, некоторые расходы на гормонотерапию, а также лучевую терапию и дорогостоящие препараты. Однако остаются сервисы, которые не финансируются государством.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/onkologi-rasskazali-o-glavnoy-prichine-vozniknoveniya-raka-258613430.html

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общество, грузия, рак