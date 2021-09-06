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В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек
В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек
Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1% 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T09:36+0400
2021-09-06T09:36+0400
общество
грузия
рак
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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. В 2020 году диагноз "рак" был поставлен 9 435 пациентам, скончалось от рака в тот же год 8 024 человека, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.По данным центра, 54% пациентов , которым установили диагноз "злокачественная опухоль", женщины, 46% – мужчины.В 2019 году аналогичный диагноз был поставлен 10 339 пациентам, и он унес жизни 7 873 человек.Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1%, а 28% – на лиц старше 70 лет.Основной вид рака у женщин – это рак молочной железы и рак щитовидной железы, у мужчин чаще встречается рак трахеи, бронхов и легких. При этом у обоих полов распространен рак кишечника. А вот у детей самые распространенные виды рака – это лейкемия, лимфома и рак мозга и позвоночника.В Грузии ежегодно выявляют порядка девяти тысяч новых случаев заболевания раком. Самые распространенные онкологические заболевания в стране – рак груди и щитовидной железы. На сегодняшний день в Грузии государство финансирует онкопациентам 70% от стоимости химиотерапии, некоторые расходы на гормонотерапию, а также лучевую терапию и дорогостоящие препараты. Однако остаются сервисы, которые не финансируются государством.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, рак

В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек

09:36 06.09.2021
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© photo: Sputnik / Barbara Gertier / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
Операция по удалению злокачественной опухоли - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Barbara Gertier
/
Перейти в фотобанк
Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1%
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. В 2020 году диагноз "рак" был поставлен 9 435 пациентам, скончалось от рака в тот же год 8 024 человека, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.
По данным центра, 54% пациентов , которым установили диагноз "злокачественная опухоль", женщины, 46% – мужчины.
В 2019 году аналогичный диагноз был поставлен 10 339 пациентам, и он унес жизни 7 873 человек.
Банк пуповинной крови в Тбилиси Джеокорд - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
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25 августа, 20:17
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Основная часть заболеваний раком приходится на возрастную категорию 30-70 лет, на пациентов до 20 лет этот показатель составляет 1%, а 28% – на лиц старше 70 лет.
Основной вид рака у женщин – это рак молочной железы и рак щитовидной железы, у мужчин чаще встречается рак трахеи, бронхов и легких. При этом у обоих полов распространен рак кишечника. А вот у детей самые распространенные виды рака – это лейкемия, лимфома и рак мозга и позвоночника.
В Грузии ежегодно выявляют порядка девяти тысяч новых случаев заболевания раком. Самые распространенные онкологические заболевания в стране – рак груди и щитовидной железы. На сегодняшний день в Грузии государство финансирует онкопациентам 70% от стоимости химиотерапии, некоторые расходы на гормонотерапию, а также лучевую терапию и дорогостоящие препараты. Однако остаются сервисы, которые не финансируются государством.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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