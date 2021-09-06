https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-uzhestochayutsya-sanktsii-za-narkotorgovlyu-259344606.html

В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю

В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю

Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T12:22+0400

2021-09-06T12:22+0400

2021-09-06T12:26+0400

новости

грузия

парламент грузии

наркоторговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_579c2e009df07867edc119ca5ccf9b3b.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю.Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере. Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/zakon-ob-oskvernenii-inostrannoy-simvoliki-parlament-gruzii-primet-posle-vyborov-259163484.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, наркоторговля