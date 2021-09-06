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В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T12:22+0400
2021-09-06T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю.Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере. Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
12:22 06.09.2021 (обновлено: 12:26 06.09.2021)
Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю.
Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.
В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.
От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере.
Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.
"Эти изменения не касаются потребителей наркотиков. Речь идет о наркоторговцах, о так называемых "барыгах", которые ежегодно продают наркотики нашим детям, членам нашего общества. Поэтому государственная политика по отношению к ним должна быть непримиримой, жесткой", – заявил Дарахвелидзе.
Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.
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