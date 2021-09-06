Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-uzhestochayutsya-sanktsii-za-narkotorgovlyu-259344606.html
В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T12:22+0400
2021-09-06T12:26+0400
новости
грузия
парламент грузии
наркоторговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_579c2e009df07867edc119ca5ccf9b3b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю.Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере. Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/zakon-ob-oskvernenii-inostrannoy-simvoliki-parlament-gruzii-primet-posle-vyborov-259163484.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8b15a30738d34bd9536486504de7d369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, парламент грузии, наркоторговля

В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю

12:22 06.09.2021 (обновлено: 12:26 06.09.2021)
33
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции поддержал в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю.
Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.
Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - флаги ЕС и Грузии на площади Европы - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов
31 августа, 09:36
474
В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.
От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере.
Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.

"Эти изменения не касаются потребителей наркотиков. Речь идет о наркоторговцах, о так называемых "барыгах", которые ежегодно продают наркотики нашим детям, членам нашего общества. Поэтому государственная политика по отношению к ним должна быть непримиримой, жесткой", – заявил Дарахвелидзе.

Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:22В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
11:58COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:29"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена
11:12Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?
10:54В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1120
10:39Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 сентября
10:24Американские конгрессмены начинают встречи в Тбилиси
10:08Пострадавшие в ДТП с машиной скорой помощи в Тбилиси вне опасности
09:36В Грузии от рака в 2020 году скончались более 8 тысяч человек
09:20Курс лари на понедельник – 3,1196 GEL/$1
09:01Число трудоустроенных на предприятиях Грузии начало расти
07:32Как любовь к спиртному влияет на риск заражения коронавирусом
07:01Выборы в Грузии 2021: НПО создали альтернативную избирательную комиссию
01:00Какой сегодня церковный праздник: 6 сентября 2021
00:56Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Испании в отборочном матче ЧМ-2022
ВчераСколько пациентов проходят лечение в полевом госпитале в Тбилиси
ВчераГрузинский моряк погиб в Испании
ВчераАварийно севший в Тбилиси самолет вылетел в Вену
ВчераЗатопленная деревня снова вышла из воды спустя 36 лет - видео