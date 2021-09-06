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В мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео
В мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео
В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T21:02+0400
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общество
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мадрид
панда
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Панда в мадридском зоопарке родила детенышей-близнецов, сообщается на сайте зоосада.Схватки у панды начались в 04:00 (06:00 тбл). Видео родов второго детеныша было размещено на странице зоопарка в YouTube.В течение ближайших нескольких месяцев мама и дети будут находиться под наблюдением ветеринаров и их не будут показывать ни журналистам, ни зрителям.Сегодня новорожденных осмотрели ветеринары, в том числе два специалиста из Центра изучения и разведения большой панды в Чэнду.Примечательно, что это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, в мире, испания, мадрид, панда, зоопарк

В мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео

21:02 06.09.2021 (обновлено: 21:11 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина
Большая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Панда в мадридском зоопарке родила детенышей-близнецов, сообщается на сайте зоосада.
Схватки у панды начались в 04:00 (06:00 тбл). Видео родов второго детеныша было размещено на странице зоопарка в YouTube.
В течение ближайших нескольких месяцев мама и дети будут находиться под наблюдением ветеринаров и их не будут показывать ни журналистам, ни зрителям.
Сегодня новорожденных осмотрели ветеринары, в том числе два специалиста из Центра изучения и разведения большой панды в Чэнду.
Примечательно, что это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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