https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-madridskom-zooparke-rodilis-pandy-bliznetsy---video-259367339.html

В мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео

В мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео

В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году 06.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Панда в мадридском зоопарке родила детенышей-близнецов, сообщается на сайте зоосада.Схватки у панды начались в 04:00 (06:00 тбл). Видео родов второго детеныша было размещено на странице зоопарка в YouTube.В течение ближайших нескольких месяцев мама и дети будут находиться под наблюдением ветеринаров и их не будут показывать ни журналистам, ни зрителям.Сегодня новорожденных осмотрели ветеринары, в том числе два специалиста из Центра изучения и разведения большой панды в Чэнду.Примечательно, что это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, в мире, испания, мадрид, панда, зоопарк