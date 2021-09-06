https://sputnik-georgia.ru/20210906/vybory-v-gruzii-2021-npo-sozdali-alternativnuyu-izbiratelnuyu-komissiyu-259320473.html

Выборы в Грузии 2021: НПО создали альтернативную избирательную комиссию

Выборы в Грузии 2021: НПО создали альтернативную избирательную комиссию

Сайт будет доступным для граждан, и каждый зафиксировавший нарушение на выборах сможет загрузить видеофакт на сайт 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T07:01+0400

2021-09-06T07:01+0400

2021-09-06T07:01+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Общественная организация "Стыдно" совместно с Ассоциацией общественных инициатив создали альтернативу ЦИК Грузии к выборам в органы местной власти.Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов сакребуло.Созданная НПО альтернатива будет называться Гражданская избирательная комиссия."Мы создали сайт, на котором будут публиковаться результаты мониторинга хода выборов и, самое главное, результаты параллельного подсчета голосов", – сказал лидер "Стыдно" Шота Дигмелашвили.По его словам, сайт будет доступным для граждан и каждый зафиксировавший нарушение на выборах сможет загрузить видеофакт на сайт."Все видео будут проверяться специалистами, и если факт нарушения подтвердится, то оно будет обнародовано", – отметил Дигмелашвили.Подсчет голосов – самый болезненный вопрос в Грузии. Чтобы не допустить подтасовки результатов во время официального подсчета голосов избирателей, свой подсчет ведут наблюдатели от партий и НПО, таким образом еще до объявления ЦИК Грузии результатов партии примерно знают свой результат по итогам голосования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/vybory-v-gruzii-2021-mesyats-do-dnya-golosovaniya---vse-chto-nado-znat-259270295.html

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