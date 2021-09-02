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Местные выборы в Грузии 2021
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Выборы в Грузии 2021: месяц до дня голосования - все, что надо знать
Выборы в Грузии 2021: месяц до дня голосования - все, что надо знать
До выборов в органы местной власти остался один месяц, и политическая жизнь в Грузии резко активизировалась: определились основные конкуренты, прошли первые... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T22:37+0400
2021-09-02T22:58+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
аналитика
колумнисты
местные выборы
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День голосования - 2 октября. Граждане Грузии будут выбирать мэров своих городов и районов и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.Для Грузии мэр и сакребуло – фактические президент и парламент конкретного района, которые принимают бюджет, утверждают план развития района или города, отвечают за дороги, транспорт, парки, детские сады, постройку новых зданий.Однако в Грузии местные выборы превратились в борьбу по-крупному и могут стать практически новым политическим этапом для страны.Дело в том, что еще весной партии при посредничестве западных партнеров подписали соглашение, согласно которому, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не набирает 43% по общим итогам пропорциональных выборов в сакребуло районов, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы.И хотя "Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения со своей стороны, западные партнеры не раз давали понять, что соглашение все еще существует. И вот за месяц до выборов соглашение подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Отказ "Нацдвижения" подписывать соглашение до этого был главным аргументом "Грузинской мечты" при аннулировании соглашения.Оппозиция уже обратилась за поддержкой к западным партнерам Грузии для восстановления условий соглашения и теперь ход за ними.И хотя "Грузинская мечта" и заявляет, что не вернется к соглашению, у европейских партнеров есть свои рычаги давления - от их оценки предвыборной кампании и хода голосования зависит, будут ли выборы признаны вообще.Уже известно, что БДИПЧ/ОБСЕ, чей отчет является решающим для признания выборов, пришлет 350 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Свои миссии направят и другие наблюдательские организации.На сегодняшний день регистрацию в качестве наблюдателей на выборах уже прошли 20 международных и 57 местных организаций. Регистрация же завершится за неделю до выборов.Главный плацдарм борьбыОсновная политическая борьба развернется в Тбилиси, где по последним данным проживает треть всего населения страны.Немудрено, что за пост мэра Тбилиси развернулась настоящая баталия. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост нынешнего мэра харизматичного Каху Каладзе, который в отличие от других лидеров партии по результатам опросов пользуется симпатией населения города.Часть оппозиции, включая популярные среди тбилисской молодежи партии "Гирчи – больше свободы" и "Время", выдвинула на пост мэра Нику Мелия. Несмотря на то, что Мелия является лидером "Нацдвижения", он сумел завоевать симпатии среди выступающих против своей партии политических сил.Однако к этим выборам вечное противостояние между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", длившееся последние 9 лет, оказалось разбито еще одним претендентом на пост мэра столицы. Свою кандидатуру выдвинул экс-премьер Грузии Георгий Гахария – один из ключевых политических игроков последнего времени.Созданная им в начале июня партия "Для Грузии" уже успела во всех рейтингах выйти на третье место и прочно заняла позицию третьей силы на этих выборах, снизив шансы остальных конкурентов.Своих кандидатов на пост мэра пока представили еще 8 политических сил. Однако по прогнозам экспертов, они сыграют лишь роль статистов в борьбе между Каладзе, Мелия и Гахария.А с учетом ожидания населения появления в стране третьей политической силы – вопрос распределения мест по итогам голосования, как и вероятность второго тура, остается открытым.Предвыборная кампанияНесмотря на то, что предвыборная кампания стартовала еще в начале августа, первый месяц она проходила вяло. Активной была только "Грузинская мечта", которая не только опередила всех своих конкурентов в представлении кандидатов, но и успела провести встречи в большинстве регионов.Остальные партии только готовили плацдармы и думали над формой агитации.В целом первый месяц предвыборной кампании прошел спокойно, за исключением небольших инцидентов.Однако, по оценке наблюдательских организаций, несмотря на внешне спокойную среду выборов без нарушений все же не обошлось. Основные нарушения организации приписывают правящей партии – тут и увольнения по политическим мотивам и использование административных ресурсов.При этом наблюдатели отмечают низкую активность партий.О выборах в цифрахВыборы в Грузии пройдут в 64 городах и районах. Для участия в них регистрацию прошли 50 партий.Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло.Из общего числа депутатов 656 избираются по мажоритарной, а остальные по пропорциональной системе.Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.Число депутатов сакребуло зависит от числа жителей района. А число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.Мэром города гражданин Грузии может стать с 25 лет, а депутатом сакребуло – с 21 года.Чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать не менее 50% голосов избирателей.Выборы сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных – голосованием от кандидата.По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%.А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе кандидат должен получить не менее 40% голосов.
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https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruzinskaya-mechta-ne-vernetsya-k-soglasheniyu-sharlya-mishelya---premer-259256737.html
https://sputnik-georgia.ru/20210901/eks-premer-gruzii-georgiy-gakhariya-budet-borotsya-za-post-mera-tbilisi-259224472.html
https://sputnik-georgia.ru/20210825/kto-gde-propisan-tsik-gruzii-vyyasnyaet-adresa-izbirateley-k-vyboram-2021--258609224.html
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политика, грузия, аналитика, колумнисты, местные выборы

Выборы в Грузии 2021: месяц до дня голосования - все, что надо знать

22:37 02.09.2021 (обновлено: 22:58 02.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПрохожий на одной из улиц в Тбилиси
Прохожий на одной из улиц в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
До выборов в органы местной власти остался один месяц, и политическая жизнь в Грузии резко активизировалась: определились основные конкуренты, прошли первые встречи с избирателями, а улицы сел и городов запестрели предвыборными плакатами
День голосования - 2 октября. Граждане Грузии будут выбирать мэров своих городов и районов и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.
Для Грузии мэр и сакребуло – фактические президент и парламент конкретного района, которые принимают бюджет, утверждают план развития района или города, отвечают за дороги, транспорт, парки, детские сады, постройку новых зданий.
Однако в Грузии местные выборы превратились в борьбу по-крупному и могут стать практически новым политическим этапом для страны.
Дело в том, что еще весной партии при посредничестве западных партнеров подписали соглашение, согласно которому, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не набирает 43% по общим итогам пропорциональных выборов в сакребуло районов, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы.
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
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20:52
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И хотя "Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения со своей стороны, западные партнеры не раз давали понять, что соглашение все еще существует. И вот за месяц до выборов соглашение подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Отказ "Нацдвижения" подписывать соглашение до этого был главным аргументом "Грузинской мечты" при аннулировании соглашения.
Оппозиция уже обратилась за поддержкой к западным партнерам Грузии для восстановления условий соглашения и теперь ход за ними.
И хотя "Грузинская мечта" и заявляет, что не вернется к соглашению, у европейских партнеров есть свои рычаги давления - от их оценки предвыборной кампании и хода голосования зависит, будут ли выборы признаны вообще.
Вид на город Тбилиси - центр города, парк Рике и стеклянный мост Мира, отель Билтмор и воздушный шар - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
Вчера, 20:28
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Уже известно, что БДИПЧ/ОБСЕ, чей отчет является решающим для признания выборов, пришлет 350 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Свои миссии направят и другие наблюдательские организации.
На сегодняшний день регистрацию в качестве наблюдателей на выборах уже прошли 20 международных и 57 местных организаций. Регистрация же завершится за неделю до выборов.

Главный плацдарм борьбы

Основная политическая борьба развернется в Тбилиси, где по последним данным проживает треть всего населения страны.
Немудрено, что за пост мэра Тбилиси развернулась настоящая баталия. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост нынешнего мэра харизматичного Каху Каладзе, который в отличие от других лидеров партии по результатам опросов пользуется симпатией населения города.
Часть оппозиции, включая популярные среди тбилисской молодежи партии "Гирчи – больше свободы" и "Время", выдвинула на пост мэра Нику Мелия. Несмотря на то, что Мелия является лидером "Нацдвижения", он сумел завоевать симпатии среди выступающих против своей партии политических сил.
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Лидеры "Единого национального движения" подписали соглашение Шарля Мишеля
13:05
277
Однако к этим выборам вечное противостояние между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", длившееся последние 9 лет, оказалось разбито еще одним претендентом на пост мэра столицы. Свою кандидатуру выдвинул экс-премьер Грузии Георгий Гахария – один из ключевых политических игроков последнего времени.
Созданная им в начале июня партия "Для Грузии" уже успела во всех рейтингах выйти на третье место и прочно заняла позицию третьей силы на этих выборах, снизив шансы остальных конкурентов.
Своих кандидатов на пост мэра пока представили еще 8 политических сил. Однако по прогнозам экспертов, они сыграют лишь роль статистов в борьбе между Каладзе, Мелия и Гахария.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер
16:11
426
А с учетом ожидания населения появления в стране третьей политической силы – вопрос распределения мест по итогам голосования, как и вероятность второго тура, остается открытым.

Предвыборная кампания

Несмотря на то, что предвыборная кампания стартовала еще в начале августа, первый месяц она проходила вяло. Активной была только "Грузинская мечта", которая не только опередила всех своих конкурентов в представлении кандидатов, но и успела провести встречи в большинстве регионов.
Остальные партии только готовили плацдармы и думали над формой агитации.
В целом первый месяц предвыборной кампании прошел спокойно, за исключением небольших инцидентов.
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
Вчера, 19:09
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Однако, по оценке наблюдательских организаций, несмотря на внешне спокойную среду выборов без нарушений все же не обошлось. Основные нарушения организации приписывают правящей партии – тут и увольнения по политическим мотивам и использование административных ресурсов.
При этом наблюдатели отмечают низкую активность партий.

О выборах в цифрах

Выборы в Грузии пройдут в 64 городах и районах. Для участия в них регистрацию прошли 50 партий.
Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло.
Из общего числа депутатов 656 избираются по мажоритарной, а остальные по пропорциональной системе.
Избирательный участок в городе Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
25 августа, 17:48
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Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.
Число депутатов сакребуло зависит от числа жителей района. А число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.
Мэром города гражданин Грузии может стать с 25 лет, а депутатом сакребуло – с 21 года.
Чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать не менее 50% голосов избирателей.
Выборы сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных – голосованием от кандидата.
Тамар Кекенадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
"Третья сила" назвала своего кандидата в мэры Тбилиси
16:21
276
По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%.
А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе кандидат должен получить не менее 40% голосов.
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