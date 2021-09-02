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Выборы в Грузии 2021: месяц до дня голосования - все, что надо знать

Выборы в Грузии 2021: месяц до дня голосования - все, что надо знать

До выборов в органы местной власти остался один месяц, и политическая жизнь в Грузии резко активизировалась: определились основные конкуренты, прошли первые... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T22:37+0400

2021-09-02T22:37+0400

2021-09-02T22:58+0400

местные выборы в грузии 2021

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местные выборы

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День голосования - 2 октября. Граждане Грузии будут выбирать мэров своих городов и районов и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.Для Грузии мэр и сакребуло – фактические президент и парламент конкретного района, которые принимают бюджет, утверждают план развития района или города, отвечают за дороги, транспорт, парки, детские сады, постройку новых зданий.Однако в Грузии местные выборы превратились в борьбу по-крупному и могут стать практически новым политическим этапом для страны.Дело в том, что еще весной партии при посредничестве западных партнеров подписали соглашение, согласно которому, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не набирает 43% по общим итогам пропорциональных выборов в сакребуло районов, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы.И хотя "Грузинская мечта" в конце июля заявила об аннулировании соглашения со своей стороны, западные партнеры не раз давали понять, что соглашение все еще существует. И вот за месяц до выборов соглашение подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Отказ "Нацдвижения" подписывать соглашение до этого был главным аргументом "Грузинской мечты" при аннулировании соглашения.Оппозиция уже обратилась за поддержкой к западным партнерам Грузии для восстановления условий соглашения и теперь ход за ними.И хотя "Грузинская мечта" и заявляет, что не вернется к соглашению, у европейских партнеров есть свои рычаги давления - от их оценки предвыборной кампании и хода голосования зависит, будут ли выборы признаны вообще.Уже известно, что БДИПЧ/ОБСЕ, чей отчет является решающим для признания выборов, пришлет 350 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Свои миссии направят и другие наблюдательские организации.На сегодняшний день регистрацию в качестве наблюдателей на выборах уже прошли 20 международных и 57 местных организаций. Регистрация же завершится за неделю до выборов.Главный плацдарм борьбыОсновная политическая борьба развернется в Тбилиси, где по последним данным проживает треть всего населения страны.Немудрено, что за пост мэра Тбилиси развернулась настоящая баталия. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост нынешнего мэра харизматичного Каху Каладзе, который в отличие от других лидеров партии по результатам опросов пользуется симпатией населения города.Часть оппозиции, включая популярные среди тбилисской молодежи партии "Гирчи – больше свободы" и "Время", выдвинула на пост мэра Нику Мелия. Несмотря на то, что Мелия является лидером "Нацдвижения", он сумел завоевать симпатии среди выступающих против своей партии политических сил.Однако к этим выборам вечное противостояние между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", длившееся последние 9 лет, оказалось разбито еще одним претендентом на пост мэра столицы. Свою кандидатуру выдвинул экс-премьер Грузии Георгий Гахария – один из ключевых политических игроков последнего времени.Созданная им в начале июня партия "Для Грузии" уже успела во всех рейтингах выйти на третье место и прочно заняла позицию третьей силы на этих выборах, снизив шансы остальных конкурентов.Своих кандидатов на пост мэра пока представили еще 8 политических сил. Однако по прогнозам экспертов, они сыграют лишь роль статистов в борьбе между Каладзе, Мелия и Гахария.А с учетом ожидания населения появления в стране третьей политической силы – вопрос распределения мест по итогам голосования, как и вероятность второго тура, остается открытым.Предвыборная кампанияНесмотря на то, что предвыборная кампания стартовала еще в начале августа, первый месяц она проходила вяло. Активной была только "Грузинская мечта", которая не только опередила всех своих конкурентов в представлении кандидатов, но и успела провести встречи в большинстве регионов.Остальные партии только готовили плацдармы и думали над формой агитации.В целом первый месяц предвыборной кампании прошел спокойно, за исключением небольших инцидентов.Однако, по оценке наблюдательских организаций, несмотря на внешне спокойную среду выборов без нарушений все же не обошлось. Основные нарушения организации приписывают правящей партии – тут и увольнения по политическим мотивам и использование административных ресурсов.При этом наблюдатели отмечают низкую активность партий.О выборах в цифрахВыборы в Грузии пройдут в 64 городах и районах. Для участия в них регистрацию прошли 50 партий.Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло.Из общего числа депутатов 656 избираются по мажоритарной, а остальные по пропорциональной системе.Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.Число депутатов сакребуло зависит от числа жителей района. А число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.Мэром города гражданин Грузии может стать с 25 лет, а депутатом сакребуло – с 21 года.Чтобы стать мэром, кандидат в районе должен набрать не менее 50% голосов избирателей.Выборы сакребуло проводятся по смешанной системе. Депутатов по пропорциональной системе выбирают голосованием за партии, а мажоритарных – голосованием от кандидата.По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%.А чтобы стать депутатом районного сакребуло по мажоритарной системе кандидат должен получить не менее 40% голосов.

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политика, грузия, аналитика, колумнисты, местные выборы