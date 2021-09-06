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Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток

Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток

Излишний вес и сопутствующие заболевания – врачи не смогли спасти подростка 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T13:28+0400

2021-09-06T13:28+0400

2021-09-06T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В тбилисской детской клинике имени Цицишвили в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 15-летний подросток, сообщил журналистам директор больницы Давид Рехвиашвили.По его словам, состояние подростка было тяжелым и у него наблюдались серьезные сопутствующие заболевания. У него была гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга – ред.), сепсис и церебральный паралич.Подросток также страдал излишним весом – он весил 120 килограммов."Его состояние было критически тяжелым. Он зависел от кислорода, у него была низкая сатурация. Его состояние ухудшилось, была зафиксирована остановка сердца", – заявил Рехвиашвили.Пациент был доставлен в клинику 1 сентября.За последние сутки в Грузии выявлено 1 120 новых случаев коронавируса, скончался 61 пациент.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-ot-koronavirusa-vyzdorovela-111-letnyaya-patsientka-259340083.html

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