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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/zhertvoy-koronavirusa-v-gruzii-stal-15-letniy-podrostok-259346167.html
Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток
Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток
Излишний вес и сопутствующие заболевания – врачи не смогли спасти подростка 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T13:28+0400
2021-09-06T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В тбилисской детской клинике имени Цицишвили в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 15-летний подросток, сообщил журналистам директор больницы Давид Рехвиашвили.По его словам, состояние подростка было тяжелым и у него наблюдались серьезные сопутствующие заболевания. У него была гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга – ред.), сепсис и церебральный паралич.Подросток также страдал излишним весом – он весил 120 килограммов."Его состояние было критически тяжелым. Он зависел от кислорода, у него была низкая сатурация. Его состояние ухудшилось, была зафиксирована остановка сердца", – заявил Рехвиашвили.Пациент был доставлен в клинику 1 сентября.За последние сутки в Грузии выявлено 1 120 новых случаев коронавируса, скончался 61 пациент.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-gruzii-ot-koronavirusa-vyzdorovela-111-letnyaya-patsientka-259340083.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток

13:28 06.09.2021 (обновлено: 13:29 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Asatur YesayantsМедработники в коридоре больницы
Медработники в коридоре больницы - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Излишний вес и сопутствующие заболевания – врачи не смогли спасти подростка
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В тбилисской детской клинике имени Цицишвили в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 15-летний подросток, сообщил журналистам директор больницы Давид Рехвиашвили.
По его словам, состояние подростка было тяжелым и у него наблюдались серьезные сопутствующие заболевания. У него была гидроцефалия (скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга – ред.), сепсис и церебральный паралич.
Тбилисская республиканская больница - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
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В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка
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Подросток также страдал излишним весом – он весил 120 килограммов.
"Его состояние было критически тяжелым. Он зависел от кислорода, у него была низкая сатурация. Его состояние ухудшилось, была зафиксирована остановка сердца", – заявил Рехвиашвили.
Пациент был доставлен в клинику 1 сентября.
За последние сутки в Грузии выявлено 1 120 новых случаев коронавируса, скончался 61 пациент.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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