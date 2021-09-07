https://sputnik-georgia.ru/20210907/bolshaya-chast-pedagogov-i-sotrudnikov-profkolledzhey-v-gruzii-vaktsinirovana-259376553.html

Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована

Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована

По данным Минобразования Грузии, к этому времени вакцинировано 53% педагогов и сотрудников профучилищ 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T11:14+0400

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2021-09-07T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии 53% педагогов и сотрудников профессиональных колледжей вакцинированы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.Замминистра образования Тамар Китиашвили присутствовала на иммунизации педагогов профколледжей в центре вакцинации Грузинского технического университета. Она поблагодарила педагогов за высокую активность и отметила, что создание безопасной среды в учебных заведениях является ответственностью каждого из них."Первый этап кампании с целью поддержки вакцинации в профучилищах завершился успешно. Результат на лицо – более 53% нашего персонала вакцинированы. Второй этап кампании больше будет фокусирован на включение в процесс вакцинации студентов. Наша цель – в ближайшее время обеспечить очную учебу в безопасной среде", – заявила Китиашвили.В рамках кампании было проведено около десяти онлайн-информационных встреч с персоналом и студентами колледжей. Встречи вели представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. Более тысячи слушателей получили детальную информацию о значении и действии вакцин. Участники онлайн-встреч могли принять решение о вакцинации с помощью рекомендации специалистов.В Минобразования отмечают, что в результате инфокампании, количество вакцинированных сотрудников профколледжей с 33% увеличилось до 53%.Активную инфокампанию Минобразования Грузии продолжит и в будущем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210811/UNICEF-i-Minobrazovaniya-Gruzii-obespechat-organizovannuyu-vaktsinatsiyu-pedagogov-252554607.html

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