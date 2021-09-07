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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/bolshaya-chast-pedagogov-i-sotrudnikov-profkolledzhey-v-gruzii-vaktsinirovana-259376553.html
Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована
Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована
По данным Минобразования Грузии, к этому времени вакцинировано 53% педагогов и сотрудников профучилищ 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T11:14+0400
2021-09-07T11:14+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии 53% педагогов и сотрудников профессиональных колледжей вакцинированы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.Замминистра образования Тамар Китиашвили присутствовала на иммунизации педагогов профколледжей в центре вакцинации Грузинского технического университета. Она поблагодарила педагогов за высокую активность и отметила, что создание безопасной среды в учебных заведениях является ответственностью каждого из них."Первый этап кампании с целью поддержки вакцинации в профучилищах завершился успешно. Результат на лицо – более 53% нашего персонала вакцинированы. Второй этап кампании больше будет фокусирован на включение в процесс вакцинации студентов. Наша цель – в ближайшее время обеспечить очную учебу в безопасной среде", – заявила Китиашвили.В рамках кампании было проведено около десяти онлайн-информационных встреч с персоналом и студентами колледжей. Встречи вели представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. Более тысячи слушателей получили детальную информацию о значении и действии вакцин. Участники онлайн-встреч могли принять решение о вакцинации с помощью рекомендации специалистов.В Минобразования отмечают, что в результате инфокампании, количество вакцинированных сотрудников профколледжей с 33% увеличилось до 53%.Активную инфокампанию Минобразования Грузии продолжит и в будущем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210811/UNICEF-i-Minobrazovaniya-Gruzii-obespechat-organizovannuyu-vaktsinatsiyu-pedagogov-252554607.html
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общество, новости, грузия, образование, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована

11:14 07.09.2021
271
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВакцинация в системе профобразования Грузии
Вакцинация в системе профобразования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Ministry of Education and Science of Georgia
По данным Минобразования Грузии, к этому времени вакцинировано 53% педагогов и сотрудников профучилищ
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии 53% педагогов и сотрудников профессиональных колледжей вакцинированы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.
Замминистра образования Тамар Китиашвили присутствовала на иммунизации педагогов профколледжей в центре вакцинации Грузинского технического университета. Она поблагодарила педагогов за высокую активность и отметила, что создание безопасной среды в учебных заведениях является ответственностью каждого из них.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2021
UNICEF и Минобразования Грузии обеспечат организованную вакцинацию педагогов
11 августа, 10:39
411
"Первый этап кампании с целью поддержки вакцинации в профучилищах завершился успешно. Результат на лицо – более 53% нашего персонала вакцинированы. Второй этап кампании больше будет фокусирован на включение в процесс вакцинации студентов. Наша цель – в ближайшее время обеспечить очную учебу в безопасной среде", – заявила Китиашвили.
В рамках кампании было проведено около десяти онлайн-информационных встреч с персоналом и студентами колледжей. Встречи вели представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. Более тысячи слушателей получили детальную информацию о значении и действии вакцин. Участники онлайн-встреч могли принять решение о вакцинации с помощью рекомендации специалистов.
В Минобразования отмечают, что в результате инфокампании, количество вакцинированных сотрудников профколледжей с 33% увеличилось до 53%.
Активную инфокампанию Минобразования Грузии продолжит и в будущем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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