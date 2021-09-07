https://sputnik-georgia.ru/20210907/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1965-259373094.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965

За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, выздоровели за сутки 3 996 пациентов, а с начала пандемии – 523 669 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T10:50+0400

2021-09-07T10:50+0400

2021-09-07T10:53+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259360607_282:300:3211:1948_1920x0_80_0_0_61739077fcae2c0ea5c79708b640a787.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 965. Скончались 50 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 567 922 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 996 человек, а с начала пандемии – 523 669. Скончались 7 917.За сутки сделано 25 624 теста, в том числе 18 740 на антиген и 6 884 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,77%, за последние семь дней – 7,63%.К этому времени сделано 1 340 062 прививки, в том числе за последние сутки – 24 262.В карантине в данное время находятся 97 человек, в стационарах – 6 766, в ковид-гостиницах – 2 152.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/gruziya-v-ozhidanii-pyatoy-volny-koronavirusa--k-chemu-gotovitsya-minzdrav-259351142.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19