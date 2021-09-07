https://sputnik-georgia.ru/20210907/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1965-259373094.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965
За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, выздоровели за сутки 3 996 пациентов, а с начала пандемии – 523 669 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:50+0400
2021-09-07T10:50+0400
2021-09-07T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 965. Скончались 50 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 567 922 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 996 человек, а с начала пандемии – 523 669. Скончались 7 917.За сутки сделано 25 624 теста, в том числе 18 740 на антиген и 6 884 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,77%, за последние семь дней – 7,63%.К этому времени сделано 1 340 062 прививки, в том числе за последние сутки – 24 262.В карантине в данное время находятся 97 человек, в стационарах – 6 766, в ковид-гостиницах – 2 152.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/gruziya-v-ozhidanii-pyatoy-volny-koronavirusa--k-chemu-gotovitsya-minzdrav-259351142.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965
10:50 07.09.2021 (обновлено: 10:53 07.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, выздоровели за сутки 3 996 пациентов, а с начала пандемии – 523 669
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 965. Скончались 50 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 567 922 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 996 человек, а с начала пандемии – 523 669. Скончались 7 917.
За сутки сделано 25 624 теста, в том числе 18 740 на антиген и 6 884 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,77%, за последние семь дней – 7,63%.
К этому времени сделано 1 340 062 прививки, в том числе за последние сутки – 24 262.
В карантине в данное время находятся 97 человек, в стационарах – 6 766, в ковид-гостиницах – 2 152.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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